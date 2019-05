Hans Vanaken volgt zichzelf op als Profvoetballer van het Jaar XC

06 mei 2019

22u06 70 Profvoetballer van het Jaar Hans Vanaken is voor het tweede jaar op rij verkozen tot Profvoetballer van het Jaar. De Club Brugge-speler haalde het voor Ruslan Malinovskyi en Alejandro Pozuelo.

Vanaken kreeg andermaal het meeste stemmen van de spelers uit 1A en 1B. Zij stemden in de loop van de maand april. De draaischijf van Club Brugge ging dus andermaal met de hoofdprijs aan de haal op het gala van de Profvoetballer van het Jaar. In januari won Vanaken ook al de Gouden Schoen.

De Limburger bleef in de verkiezing nipt Genkenaar Malinovskyi voor. “Hij heeft het heel goed gedaan, maar ik denk dat ik hetzelfde mag zeggen”, reageerde Vanaken. “Mijn cijfers waren vorig jaar al heel goed en nu heb ik bevestigd met zestien goals en achttien assists. Ik ben ook bij de Rode Duivels mogen komen, wat een hele eer is. Dit is de bekroning van een heel mooi seizoen.”

In een nieuwe titel voor Club gelooft Vanaken, ondanks de grote achterstand op Racing Genk, nog steeds. “We moeten erin geloven, zolang het mathematisch kan. Zondag thuis tegen Genk wordt de match van alles of niets. We hebben maar een optie en dat is de overwinning.”

PROFVOETBALLER VAN HET JAAR

1. Hans Vanaken (Club Brugge) 361

2. Ruslan Malinovskyi (RC Genk) 348

3. Alejandro Pozuelo (RC Genk) 242

4. Leandro Trossard (RC Genk) 181

5. Ally Samatta (RC Genk) 113

ROOKIE VAN HET JAAR (BESTE SPELER ONDER 23J)

1. Yari Verschaeren (Anderlecht) 414

2. Sander Berge (RC Genk) 271

3. Zinho Vanheusden (Standard) 265

4. Moussa Djenepo (Standard) 188

5. Krépin Diatta (Club Brugge) 168

Het 17-jarige goudhaantje van Anderlecht kreeg 414 stemmen achter zijn naam en hield in de verkiezing Sander Berge (271 ptn) achter zich. Zinho Vanheusden werd derde met 265 punten. Moussa Djenepo en Krépin Diatta maakten de top vijf compleet.

COACH VAN HET JAAR

1. Philippe Clement (RC Genk) 855

2. Ivan Leko (Club Brugge) 273

3. Laszlo Bölöni (Antwerp) 237

4. Marc Brys (STVV) 200

5. Michel Preud’homme (Standard) 177

Een duidelijk verschil in de verkiezing van ‘Coach van het Jaar’. Philippe Clement haalde het met ruime voorsprong van Ivan Leko, die tweede werd. Laszlo Bölöni legde beslag op de derde stek. Marc Brys en Michel Preud’homme werden respectievelijk vierde en vijfde.

Lambrechts Scheidsrechter van het Jaar, Tau beste speler in Proximus League

Ook Erik Lambrechts viel op het gala in de prijzen. Die laatste werd door de voetballers verkozen tot Scheidsrechter van het Jaar. Bram Van Driessche en Lawrence Visser vervolledigden de top drie. Percy Tau (Union) is dan weer de beste speler van de Proximus League.

SCHEIDSRECHTER VAN HET JAAR

1. Erik Lambrechts 694

2. Bram Van Driessche 683

3. Lawrence Visser 543

BESTE SPELER VAN PROXIMUS LEAGUE

1. Percy Tau (Union) 228

2. Nikola Storm (KV Mechelen) 89

3. Faïz Selemani (Union) 84

4. Youssouf Niakaté (Union) 79

5. Onur Kaya (KV Mechelen) 77