Hans Rieder, advocaat van scheidsrechter Bart Vertenten, komt naar rechtbank met Rode Duivelssjaal KSN

05 november 2018

14u22 2 Belgisch Voetbal Voor het hof van beroep in Antwerpen vond vandaag de behandeling plaats van het wrakingsverzoek dat scheidsrechter Bart Vertenten heeft ingediend tegen onderzoeksrechter Joris Raskin, die het fraudeonderzoek in het Belgische voetbal leidt. Opvallend detail: zijn advocaat Hans Rieder kwam naar de zitting met een supporterssjaal van de Rode Duivels in zwart en rood. Met als opschrift KBVB.

Tal van advocaten van andere verdachten waren ook aanwezig. Onder meer Kris Luyckx, Sven Mary, Nathalie Buisseret en John Maes kwamen luisteren naar wat er deze namiddag in de rechtbank te horen was. Ook aanwezig: spelersmakelaar Dejan Veljkovic en scheidsrechter Sebastien Delferière, verdachten in de zaak. Scheidsrechter Vertenten was niet aanwezig.

Het openbaar ministerie meent alvast dat het wrakingsverzoek van Bart Vertenten onontvankelijk is door laattijdigheid en ook ongegrond. “Uit wat er toen op het zittingsblad van de raadkamer geakteerd werd, blijkt duidelijk dat de verdediging toen al kennis had van het feit dat onderzoeksrechter Raskin in de licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond zit of zat. Het bleek zat te zijn. Toch liet men drie vrije dagen passeren vooraleer het wrakingsverzoek op 22 oktober werd ingediend. Het wrakingsrecht moet nochtans terstond worden uitgeoefend, vóór de aanvang van de pleidooien. Hier werd het dus laattijdig ingediend”, zei federaal procureur Jan Kerkhofs.

Hij vindt voorts ook dat het wrakingsverzoek ongegrond is. De verdediging van scheidsrechter Vertenten verwijt Raskin belangenvermenging, omdat hij tot 17 maart 2018 lid was van de licentiecommissie. “Maar ik zie niet in welk persoonlijk belang de onderzoeksrechter hierbij kan hebben. De licentiecommissie heeft niets te maken met het aanduiden van scheidsrechters. Zijn loutere link met de KBVB is onvoldoende om hem te wraken.”

Om 15.45 uur heeft het hof van beroep het wrakingsverzoek in beraad genomen. Binnen de acht dagen zal het een arrest vellen. Dan zal duidelijk worden of onderzoeksrechter Joris Raskin het onderzoek naar fraude en wedstrijdvervalsing in het Belgische voetbal mag blijven leiden of niet.