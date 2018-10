Halloween of niet, Jelle Van Damme werpt masker af: “Van niemand nog schrik” Stijn Joris

31 oktober 2018

06u00

Bron: Eigen Berichtgeving 0 Belgisch Voetbal Antwerp bracht zondag met Bolat, Refaelov, Mbokani, Haroun en Van Damme vijf dertigers aan de aftrap. Met zijn 35 is Jelle Van Damme de ouder­doms­deken van... de Great Old. Na een hobbelige start sinds de vierde speeldag toch weer niet meer weg te denken uit de basis­elf van ­Bölöni.

Heb je even gedacht dat het je seizoen te veel zou worden?

“Neen en dat heb ik aan de ploeg en mezelf te danken.”

Er zat toch een haar in de boter tussen Bölöni en jou. Wat ging er door je hoofd toen je het seizoen als bank­zitter begon?

“Van alles en niks. Ik ben op een leeftijd gekomen dat ik me niet snel meer druk maak, maar ik wou wel duidelijkheid. Ik wou weten of het sportief, extrasportief of persoonlijk was. Er zat een ontploffing aan te komen en daarom heb ik aangedrongen om ­samen te zitten met Luciano – hij kent me goed – en de coach. Daarna was het ­duidelijk dat als iedereen fit was, ik niet meteen eerste keuze zou zijn.”

