Guy Vanhengel: "Sabotage en tegenwerking in dossier rond het Eurostadion" Redactie

14u47 0 BELGA Guy Vanhengel Belgisch Voetbal Brussels minister Guy Vanhengel (Open VLD) voelt zich niet aangesproken door de kritiek van premier Charles Michel (MR) op het "verprutste" Eurostadiondossier. Dat zei hij vandaag in De Zevende Dag.

Vorige donderdag bleek dat Brussel geen speelstad zal worden voor het EK voetbal in 2020, omdat de bouw van het Eurostadion te onzeker is.

Een blamage voor ons land, volgens velen, en ook Brussels minister van Begroting Guy Vanhengel (Open VLD) vindt het een ontgoochelende beslissing van de UEFA. "Het is het gevolg van een lang verhaal. Wij hebben onze nek uitgestoken, ook andere entiteiten van ons land waren er bij vertrokken," zei hij in De Zevende Dag (één).

Stadionproject op parking C

Vanhengel pleit ervoor om de plannen voor de bouw van een stadion op parking C van de Heizel voort te zetten. "De nadelen van parking C ga je overal terugvinden, maar de voordelen ervan vind je nergens. Doet men wat anders, dan zijn we terug vertrokken voor tien of twintig jaar gebakkelei daarover".

"We hebben nu in dit land een kwarteeuw achterstand tegenover de buurlanden voor wat dit type van infrastructuur betreft", zei Vanhengel. "Bovendien start volgend jaar de nations league, een landenkampioenschap waarin ons land om de haverklap zal moeten spelen tegen de Europese grootmachten. We gaan door UEFA nogal raar bekeken worden als we nog altijd niet over de infrastructuur beschikken om dat mogelijk te maken".

Op de kritiek van premier Michel dat het dossier verprutst is door amateurs, zei Vanhengel dat hij zich niet aangesproken voelde. "Dit is te wijten aan een totale onwetendheid over dit dossier", aldus Vanhengel.

Politieke tegenwerking

Hij merkte verder op dat verschillende belangrijke spelers in het dossier gaandeweg op andere posities zijn terechtgekomen. "In 2014 zaten we met iedereen rond de tafel: Elio Di Rupo voor de federale regering, Kris Peeters voor Vlaanderen, de Voetbalbond, de Brusselse regering en de stad Brussel. Iedereen wilde ervoor gaan. Uiteindelijk zijn bijna alle hoofdrolspelers vertrokken of in een andere positie terechtgekomen. Toen hebben we het gevoel gekregen dat we tegengewerkt werden."

"Ik heb meegemaakt dat ik gevraagd heb om ontvangen te worden door collega's in de Vlaamse regering, maar die zeiden: we praten daar niet over omdat we misschien wel ooit eens een vergunning moeten afleveren in dit dossier. Waar zitten de ministers van Sport in dit dossier?", een verwijzing naar Vlaams sportminister Philippe Muyters (N-VA).

"Op een zeker moment is men niet alleen tegen geweest, maar zijn we terecht gekomen in regelrechte sabotagepraktijken", zei Vanhengel ook, verwijzend naar de fameuze 'buurtweg' op parking C, die net na de UEFA-beslissing is afgeschaft.



Overlegcomité

Ex-premier Yves Leterme pleitte in De Zevende Dag voor om het overlegcomité van de verschillende regeringen van ons land de rol van scheidsrechter te spelen in dergelijke moeilijke dossiers van groot maatschappelijk en economisch belang. In zijn huidige vorm gebeurt dat te weinig. "Het overlegcomité is bijzonder veel comité en weinig overleg", aldus Yves Leterme.