Grootste supportersclub OH Leuven pleit voor uitstel return promotiefinale: “Anders heel unfair” Bart Fieremans

12 maart 2020

12u09

Bron: Eigen berichtgeving 28 1B OH Leuven bekijkt de gevolgen van de beslissing om de return van de promotiefinale tegen Beerschot zaterdag zonder publiek af te moeten werken. De grootste supportersvereniging ‘Louvaniste’ van OH Leuven vindt dat de club bij de Pro League moet eisen om de match uit te stellen: “Er is geen enkele reden om dat niet te doen.”

“Persoonlijk zou ik het heel unfair vinden als wij thuis zonder publiek moeten spelen, terwijl Beerschot wel het voordeel van zijn fans heeft genoten”, zegt Marc Van Eylen als voorzitter van Louvaniste. “Als de Pro League de bekerfinale kan uitstellen, dan kunnen ze ook onze promotiefinale in 1B uitstellen. Ook voor PO2 heeft een uitstel geen enkel gevolg. Ik denk dat de club dat bij de Pro League moet eisen. Als je hoort bij de spelers dat ze toch meer gemotiveerd zijn als ze de supporters horen en dat ze uitkeken naar onze acties die we gepland hebben, kan ik me niet inbeelden dat een match zonder publiek geen impact heeft. Voetballen zonder fans geeft wat een zwembadgevoel, er is geen sfeer als je niet kan vieren met de aanhang.”