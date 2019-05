Great Old 25 jaar na datum weer Europa in Stijn Joris en Quinten Jordens

26 mei 2019

14u30 1 Antwerp ANT ANT 3 einde 2 CHA CHA Charleroi Belgisch voetbal Er was een heropstanding voor nodig, want na nog geen 12 minuten stond het al 0-2, maar Antwerp heeft zijn Europees ticket beet. Dieumerci Mbokani luidde de kentering in én vervolmaakte ze. Met een subtiel stiftertje zette hij de 3-2 op het bord en loodste hij de Great Old na een kwarteeuw weer Europa in.

De bus van Antwerp werd nog voor de match onthaald door honderden fanatieke supporters die met Bengaals vuur de sfeer er al probeerden in te brengen. Op het veld knetterde het vuurwerk zo mogelijk nog harder. Al na 9 (!) seconden stond de Great Old in het krijt. Lange bal van Morioka meteen na de aftrap, Van Damme en Baby gingen met mekaar in duel en zo kon Osimhen eenvoudig oppikken. De Nigeriaan legde zijn 19de van het seizoen zuiver in het hoekje. Het werd nog erger voor Antwerp. Baby haalde Morioka onderuit op de rand van de zestien - zij het na miniem contact. Dessoleil joeg de vrije trap na een tikje van Bruno tegen de netten.

Antwerp helemaal tegen het canvas zou je denken, maar op zo’n moment durft Mbokani wel eens opstaan. Rommelige fase na een vrije trap van Refaelov. Mbokani pikt het gekraakt schot van Arslanagic op en brengt de Great Old weer in de match. Net voorbij het kwartier nam de thuisploeg zelfs helemaal het commando over. Met dank aan Gjoko Zajkov. De Macedoniër deelde in de verdedigende malaise en miste zijn interventie compleet. Een opzittende Lamkel Zé mocht op Riou af. Zajkov dacht zijn foutje nog te herstellen met wat trekwerk, maar Lamkel Zé zeeg neer. Laforge wees naar de stip en Zajkov mocht meteen gaan douchen. Refaelov trapte de strafschop haarfijn in het hoekje. 2-2 en alles te herdoen, maar voor Charleroi dus met een mannetje minder. Mazzu herschikte naar een verdediging van vier.

De Carolo’s kropen in een egelstelling en Antwerp kwam amper nog aan kansen. De Great Old ontsnapte net voor het uur. Jüklerød en Van Damme verkeken zich op een voorzet en zo kreeg Osimhen dé kans op de 2-3. Bolat kwam snel uit en redde de meubelen. Bölöni bracht Rodrigues en die zorgde meteen voor gevaar. Refaelov trapte zijn voorzet op de lat. Uiteindelijk klom de Great Old toch op voorsprong. Mbokani, wie anders? Lamkel Zé kopte een overwaaiende voorzet weer voor doel. De topschutter van Antwerp nam de bal handig mee en stifte hem over de uitgekomen Riou in het dak van het doel. De 13de van het seizoen van de Congolees zette de Bosuil aan het dansen. Lamkel Zé deed er bijna nog eentje bij en Mbokani zag de 4-2 op de dwarsligger uit mekaar spatten. Mazzu probeerde nog wat met invallers Niane en Henen, maar de gelijkmaker hing nooit meer echt in de lucht. Een moegetergd Charleroi vond geen weg terug in de wedstrijd. Mbokani liet in blessuretijd nog dé kans op de 4-2 liggen.

Zo vervult Antwerp de wens van zijn voorzitter, die nog voor de start van het seizoen aankondigde dat Europees voetbal het opzet was. Om te weten welk Europees ticket Antwerp buitmaakte, moet het mogelijk nog een maand wachten. Als bekerwinnaar KV Mechelen volgend seizoen gewoon in de poulefase van de Europa League mag starten, opent Antwerp in de tweede voorronde. Krijgt Malinwa geen groen licht van de UEFA, dan mag de Great Old een voorronde overslaan en is er ook goed nieuws voor AA Gent dat dan de plek van Antwerp mag innemen in die tweede voorronde.

