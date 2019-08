Exclusief voor abonnees Graven Belgische clubs hun eigen graf? “Als we niet ingrijpen, is dit het failliet van ons voetbal” Niels Vleminckx

20 augustus 2019

17u46 3 Belgisch voetbal De voorbije weken verbraken voetballers Alexis de Sart (STVV) en Faïz Selemani (Union) eenzijdig hun contract. Allebei tekenden ze bij een andere Belgische ploeg. Gratis. En dat is problematisch. “Als we niet ingrijpen, is dit het failliet van ons voetbal. Letterlijk.”

Union-manager Philippe Bormans moest via de website van Kortrijk vernemen dat één van zijn spelers nu onder contract ligt in West-Vlaanderen. Selemani tekende zonder toestemming van Union een contract van drie seizoenen bij KV Kortrijk. Bormans is not amused: “Ze leggen een bom onder ons voetbal.”

