Gouverneur Berx: “In principe worden er geen matchen toegelaten in Antwerpen” Redactie

28 juli 2020

19u45

Bron: VTM Nieuws 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Belgisch voetbal Er wordt de komende weken in principe géén voetbal gespeeld op Antwerps grondgebied. Dat heeft gouverneur Cathy Berx zopas bevestigd in VTM Nieuws. De competitiestart, die voor 7 augustus gepland stond, komt dus meer dan ooit in het gedrang.

“Er komt een precisering in het besluit”, wond Berx er nog ietwat doekjes om wanneer haar gevraagd werd of KV Mechelen en Antwerp de komende weken wedstrijden mogen spelen op Antwerps grondgebied. Waarna ze bevestigde dat er effectief geen wedstrijden kunnen worden afgewerkt in haar provincie. “Zoals het nu zal geschreven zijn, worden er in principe geen matchen toegelaten. Trainen? Dat kan wel als er geen contact is. Conditietraining, lopen, vanop afstand een bal trappen of koppen, is niet vervat in het besluit”, aldus de gouverneur.

De bekerfinale tussen Antwerp en Club Brugge, die komende zaterdag wordt gespeeld op de Heizel in Brussel, kan wat Berx betreft wel. “Het gaat hier over wat er op Antwerps grondgebied gebeurt. Ik heb geen bevoegdheden op het gebied van een ander”, zei ze daarover.