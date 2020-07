Gouverneur Berx: “In principe worden er geen matchen toegelaten in Antwerpen”, bekerfinale komt niet in het gedrang Redactie

28 juli 2020

19u45

Er wordt de komende vier weken in principe géén competitievoetbal gespeeld op Antwerps grondgebied. Dat heeft gouverneur Cathy Berx zopas bevestigd in VTM Nieuws. De competitiestart, die voor 8 augustus gepland stond, komt dus meer dan ooit in het gedrang. Voor de bekerfinale van komende zaterdag tussen Club Brugge en Antwerp is er geen probleem - de stad Brussel bevestigde dat die kan worden afgewerkt -, voor de promotiefinale daags nadien tussen OH Leuven en Beerschot ligt de eindbeslissing bij Leuvens burgemeester Mohamed Ridouani. Tot nader order gaat ook die gewoon door.

Zo komt er dus opnieuw een bom te liggen onder de start van de competitie. “Er komt een precisering in het besluit”, wond Berx er nog ietwat doekjes om wanneer haar gevraagd werd of KV Mechelen en Antwerp de komende weken wedstrijden mogen spelen op Antwerps grondgebied. Waarna ze bevestigde dat er effectief geen wedstrijden kunnen worden afgewerkt in haar provincie. “Zoals het nu zal geschreven zijn, worden er in principe geen matchen toegelaten. Trainen? Dat kan wel als er geen contact is. Conditietraining, lopen, vanop afstand een bal trappen of koppen, is niet vervat in het besluit”, aldus de gouverneur.

Als dat morgen effectief in het besluit staat kunnen de wedstrijden Antwerp-AA Gent op zondag 9 augustus, KV Mechelen-Club Brugge een week later op 16 augustus en Antwerp-Charleroi op 23 augustus niet doorgaan. Daarenboven heeft de maatregelen ook gevolgen voor Westerlo en mogelijk Union Sint-Gillis, dat op een oefencomplex in Lier traint.

Pro League wil uitzondering

Om de start van de competitie te redden vraagt de Pro League een uitzondering op het verbod dat Berx wil uitvoeren. Alleen zo kunnen ploegen in de provincie Antwerpen zonder problemen trainen en hun wedstrijden afwerken. “De Pro League verzekert de wedstrijdorganisatie, biedt duidelijkheid aan supporters en verzekert de gezondheidstoestand van iedereen in en rond het voetbal”, klonk het vanmiddag.

Zo’n uitzondering is er trouwens ook al in Engeland (Leicester City) en in Spanje (FC Barcelona en Espanyol). Daar wordt een uitzondering toegestaan voor trainingen en wedstrijden, hoewel de epidemiologische context daar minstens even erg is als in Antwerpen.

De profs worden hier regelmatig onderworpen aan coronatests en de testing en tracing staan op punt.

Bekijk ook het volledige fragment van Berx over het voetbal



Voor een round-up, bekijk de video hieronder



