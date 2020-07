Gouverneur Berx blijft bij verbod op profvoetbal in Antwerpen komende vier weken, federale expertengroep Celeval kan verbod nog overrulen Redactie

29 juli 2020

16u28 32 Belgisch voetbal Er wordt in de provincie Antwerpen tot nader order geen uitzondering gemaakt voor het profvoetbal op het verbod op ploegsporten voor mensen ouder dan 18 jaar. Dat bevestigt gouverneur Cathy Berx, die wel nog wacht op een advies van de federale expertengroep Celeval.

“Alleen contactloos sporten is toegestaan. Sporten in groepsverband met meer dan tien personen is verboden voor sporters boven de 18 jaar”, zei Berx op een persconferentie. “Mag ik er trouwens op wijzen dat de corona-uitbraak in Europa is begonnen met een voetbalmatch (Atalanta-Valencia, waar wel nog publiek op de tribunes zat, red). Er zijn inderdaad protocollen, zoals testing en tracing, maar er is nu een nieuwe epidemiologische context”.

Met het zicht op de competitiestart is het verbod een ramp. Antwerp-AA Gent (9/8), KV Mechelen-Club Brugge (16/8) en Antwerp-Charleroi (23/8) kunnen dan niet doorgaan. Ook eventuele 1A-thuismatchen van Beerschot - als de club promoveert - kunnen dan niet plaatsvinden op het Kiel. Voor de kalendermanager een nachtmerrie, al liet Berx de deur wel op een kier voor de ‘overruling’ van het verbod op federaal niveau. “We wachten op advies van expertengroep Celeval.”

Eén van de leden van de expertengroep is viroloog Marc Van Ranst. Die liet eerder vandaag al verstaan dat hij niet ‘neen’ zegt tegen een uitzondering voor profclubs. “Ik zie dat het in andere landen ook gebeurt”, haalde hij aan. “Leicester was in lockdown, maar Leicester City is blijven voetballen.” Ook in Spanje was er een uitzondering: de Catalaanse clubs FC Barcelona en Espanyol mochten, ondanks een lockdown, blijven spelen. Maar in Antwerpen komt er voorlopig dus geen uitzondering.

Geen mondmasker

De verplichting van het dragen van een mondmasker tijdens het sporten, werd overigens wél herzien. Bij intensief sporten is een mondmasker niet nodig. Het gaat dan enkel om “contactloos sporten.” Zo verduidelijkte Berx.

“Gelet op het advies van de Wereld Gezondheidsorganisatie geldt de verplichting tot dragen van mondmasker niet bij intensief sporten op plaatsen en momenten dat kans op overdracht van het virus nagenoeg nihil is”, zei de gouverneur. “Alleen op uw koersfiets op een desolaat pad, is er geen mondmasker nodig. U zoeft mensen voorbij. Dat is iets anders als u in peloton fietst. Dan geldt het samenscholingsverbod van tien, en moet men afstand houden.”

Van Ranst, lid van expertengroep Celeval: “uitzondering voor profclubs moet kunnen”



