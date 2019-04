Gouden Stier is het scoren verleerd: Samatta jaagt al vijf wedstrijden op treffer KDZ

02 april 2019

23u58 0 Belgisch voetbal De Gouden Stier is het scoren verleerd. Ally Samatta jaagt al vijf wedstrijden op een nieuwe treffer. Racing Genk leed op Antwerp zijn eerste nederlaag van de play-offs.

Ally Samatta houdt wel van de Bosuil. In zijn twee voorgaande passages scoorde de Tanzaniaan telkens twee doelpunten. Eerder dit seizoen in de 2-4 overwinning bij Antwerp en ook vorig jaar stond hij twee keer aan het kanon toen Racing Genk hier met 3-5 kwamen winnen. Alleen…de Gouden Stier zit in een moeilijke periode. Tussen speeldag 18 en speeldag 26 scoorde hij elf doelpunten. Sindsdien staat hij al vier wedstrijden droog en blijft die teller op 20 doelpunten staan. Dat begint toch een beetje te wringen bij de goedlachse killer. Nu Samatta blijft wel van goudwaarde voor Racing Genk, tegen Anderlecht schotelde hij Maehle nog de openingstreffer voor. Maar spitsen leven van goals, anders sterven ze een klein beetje van binnen.

Ook gisteren was het in de eerste helft net niet voor Samatta. Racing Genk kende een dramatisch wedstrijdbegin. Refaelov knalde de eerste vrijschop na drie minuten voorbij Vukovic.

Racing Genk probeerde het tempo op te schroeven, maar had het lastig om Antwerp uit verband te spelen. Samatta had het lastig tegen Van Damme en Arslanagic en probeerde de hoeken in te duiken om van daaruit ruimte te creëren voor zijn ploegmakkers. Het resultaat was magertjes. Bolat werd amper verontrust.

Tot Trossard iets voorbij halfweg de eerste helft Samatta met een listige doorsteekbal richting Bolat stuurde. De Antwerpse doelman kwam goed uit en redde de poging van Samatta. Een identieke fase voor Samatta als thuis tegen Standard, toen schoof hij de 2-0 wel netjes voorbij Ochoa. Dat is het verschil tussen een goede spits en een spits in de vorm van zijn leven. De Gouden Stier blijft jagen op een nieuwe prooi. De jacht ging ook onverminderd verder na rust.

Maar Samatta bleef zelf zijn minder vorm onderstrepen. Met een slechte controle op een subtiel balletje van Berge verprutste hij een veelbelovende aanval. Ook een snedige counter van Genk liep spaak bij de Tanzaniaan, zijn breedtepass op Trossard bleef steken in goede bedoelingen. Na tachtig minuten beuken zonder succes vond Clement het welletjes en verving hij Samatta door Zinho Gano.