Wullaert heeft aan Anderlecht-speelsters grote uitdagers: “Zij maken zeker kans” Redactie

15 januari 2020

Man City-speelster Tessa Wullaert is een favoriete om de Gouden Schoen bij de vrouwen in de wacht te slepen. Met Tine De Caigny van Anderlecht als één van haar uitdaagsters. “Dat de Engelse of Franse competitie hoger zijn aangeschreven? Ja, dat is logisch. Op vlak van vrouwenvoetbal zet Engeland veel stappen vooruit. Maar het is normaal dat er meerdere speelsters vanavond kans maken op de Gouden Schoen.”

