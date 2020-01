Wullaert: “Elk jaar moeilijker om te winnen, want je moet blijven bevestigen” Redactie

15 januari 2020

Tessa Wullaert pakte haar derde Gouden Schoen, maar het gevoel werd er niet minder leuk door. “Dit is even speciaal als de eerste. Elk jaar wordt het ook moeilijker om de Schoen te winnen, want je moet blijven bevestigen en die stem krijgen. Twee op een rij is des te moeilijker. Waarom mensen op mij hebben gestemd? Ik had een goed seizoen en won twee bekers. Ik werd vorig jaar de kapitein van de Red Flames. Ik probeer er de draaischijf te zijn. Nu moeten we ervoor zorgen dat we naar het EK gaan. Dat is de reden waarom het vrouwenvoetbal groeit.”