Wie wordt ‘de Schoen der Schoenen’? Van 30 naar 21: “Volgens de legende hield hij meer van honden dan van vrouwen, al waag ik dat te betwijfelen”

Alain Ronsse, Hugo Camps en Aimé Anthuenis kiezen de ultieme winnaar uit 52 laureaten

Hugo Camps

10 januari 2019

06u00

0