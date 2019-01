Wie wordt ‘de Schoen der Schoenen’? Van 10 naar 1, met twee winnaars: “Ambassadeurs hors categorie. Ons voetbal is de twee zeventigers veel verschuldigd”

Alain Ronsse, Hugo Camps en Aimé Anthuenis kiezen de ultieme winnaar uit 52 laureaten

Hugo Camps

12 januari 2019

07u30

Bron: Eigen berichtgeving

0