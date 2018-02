Wie wint Gouden Schoen? Ook Jan Ceulemans kiest Vormer: "Ruud heeft met zijn goals een streepje voor" TLB/XC/LPB/MH/YP/DMM

07 februari 2018

07u40 0 Gouden Schoen Vanavond weten we wie de Gouden Schoen in ontvangst mag nemen. Wie wordt de opvolger van José Izquierdo? Dagelijks geven ex-winnaars van de trofee hun persoonlijke top drie.

Jan Ceulemans (1980, 1985 en 1986): "Vormer haalt constant niveau, dat geeft doorslag"

Wie is er beter geplaatst dan Jan Ceulemans om als laatste zijn pronostiek voor de Gouden Schoen te geven. De drievoudige winnaar ziet weinig verrassingen en opteert ook voor Ruud Vormer. “Ik zie enkel Vormer en Vanaken op dit moment. Ruud heeft op basis van zijn goals en inzet een streepje voor. Hij voetbalt op een constant niveau en dat geeft volgens mij de doorslag.”

“Vanaken is technisch misschien de betere voetballer, maar bij hem was het een beetje met vallen en opstaan. Het is pas sinds het najaar dat hij een constante in zijn prestaties heeft kunnen leggen. Voordien had hij aan Refaelov een stevige concurrent en dat trok hem soms een beetje naar het achterplan.”

Kiest Ceulemans in de strijd om de derde plaats ook voor Leander Dendoncker? “Hij zal dicht bij de top drie aanhinken, maar ik kies als derde man voor Teodorczyk. Er moet sowieso iemand bij van de kampioenenploeg en mijn gevoel zegt dat de Pool in de eerste ronde nog aardig wat punten zal sprokkelen. Ik kan er ook niet de vinger op liggen waarom, maar ik denk dat, ja. Hij is met z’n vele goals toch wel belangrijk geweest voor het Anderlecht van vorig jaar. Uiteraard is het dag en nacht verschil met het niveau dat hij nu haalt. Maar dat is voor Dendoncker ook zo.”

Top 3 Jan Ceulemans:

1. Ruud Vormer

2. Hans Vanaken

3. Lukasz Teodorczyk

Wesley Sonck (2002): "Vormer is een echte leider en kapitein"

Ook voor Wesley Sonck is Ruud Vormer de grote favoriet. “Hij is gewoon iemand die week na week aanwezig is voor dit Club. Hij levert veel assists, scoort ook nog regelmatig en is bijna nooit geblesseerd… Kortom: toch wel een héle belangrijke schakel voor Brugge, een echte leider en kapitein. Hij is nog belangrijker dan Vanaken. Ook dat is een hele goeie voetballer, maar ik twijfel een beetje. Hij heeft niet echt de versnelling. Maar hij kan wél het spel versnellen. Vooral met Limbombe klikt het dit seizoen erg goed. Ik denk dat Vanaken dicht bij Vormer gaat zitten - ook al begon hij op de bank bij Leko.”

Leander Dendoncker mag voor de voormalige aanvaller in de top drie eindigen. “Al laat hij het wel mee liggen door wat Anderlecht dit seizoen doormaakt. Nu zie je pas hoe bepalend hij was in een heel sterke ploeg en dat hij die rol nu niet meer kan vervullen omdat de ploeg niet meer draait zoals vorig seizoen in de terugronde. Hij is iemand die nog beter speelt in een nog betere ploeg, omdat hij dan in zijn rol als 'waterdrager' kan spelen.”

Top 3 Wesley Sonck:

1 Ruud Vormer

2 Leander Dendoncker

3 Hans Vanaken

Wilfried Van Moer (1966, 1969 en 1970): "Vormer is logische winnaar"

Het zal u niet verrassen dat ook Wilfried Van Moer Ruud Vormer als dé gedoodverfde winnaar ziet. “Met de doelpunten die hij maakt en assists die hij geeft, is Vormer een logische winnaar”, klinkt het bij de drievoudig laureaat. “Zijn leiderschap in Brugge – in een kampioenenploeg – speelt een belangrijke rol.”

“Op nummer twee zou ik Vanaken zetten”, gaat Van Moer verder. “Ook een Club-speler en één van de beste spelverdelers in de Belgische competitie. Hij is nog al dicht bij die eerste plaats geweest, maar ik denk dat hij ook nu het niet zal halen van zijn ploegmakker en kameraad Ruud Vormer.”

“Als derde kies ik voor Leander Dendoncker. Zeker in de eerste ronde zal Dendoncker veel punten behalen. De tweede ronde heeft Anderlecht slecht gepresteerd en is ook hij een beetje in de malaise geraakt. Hij is er op het einde wel terug doorgekomen, maar ik vrees dat het te laat zal zijn om nog veel punten te sprokkelen.”

Top 3 Wilfried Van Moer

1 Ruud Vormer

2 Hans Vanaken

3 Leander Dendoncker

Lorenzo Staelens (1999): "Vormer is de duidelijke winnaar"

“Er is maar één kandidaat om de Gouden Schoen te winnen: Ruud Vormer”, vertelt Lorenzo Staelens, zelf laureaat in 1999. “Dan is het toch nadenken wie ik op plek twee en drie zet. Of Vormer er dan zo bovenuit steekt? Ja, voor mij wel. Zijn assists en doelpunten zijn gewoonweg heel belangrijk voor Club Brugge. Hij is voor mij de duidelijke winnaar.”

“Als ik dan bij de andere topploegen als Anderlecht en Gent kijk, is er niet echt iemand die een geweldig jaar gespeeld heeft. Op twee zet ik dan nog maar een Club Brugge-speler: Hans Vanaken. Voor plek drie twijfel ik tussen Youri Tielemans en Leander Dendoncker. Misschien dan toch Dendoncker, omdat hij gebleven is.”

Top 3 Lorenzo Staelens

1. Ruud Vormer

2. Hans Vanaken

3. Leander Dendoncker

Franky Van der Elst (1990 en 1996): “Vormer staat er elke wedstrijd”

“Ruud Vormer”, is de eerste naam die ook bij Franky Van der Elst meteen opkomt. “Vanaken zal ook meedoen, Dendoncker, Tielemans – al is die natuurlijk naar Monaco. Dendoncker laat het wat liggen in de tweede stemronde. Hij wilde ook weg, voelde zich niet helemaal goed in z’n vel. Als hij dit seizoen een normaal seizoen maakt, is er geen twijfel wie er moet winnen."

"Vanaken dan heeft niet zelf de versnelling, hij kan wel het spel versnellen.” Maar Vormer is de nummer één van de voormalige aanvoerder van Club Brugge. “Over een heel seizoen verdient hij dat. Hij heeft meer impact gehad op Club, al is het een beetje tegen mijn ding omdat ik vind dat Vanaken een betere voetballer is. Maar je moet Vormer de credits geven die hij verdient. Hij staat er elke wedstrijd, het is een echte kapitein. Bij zijn assists zitten vele spelhervattingen, maar je moet ze wel zo kunnen trappen natuurlijk.”

“Ook Rezaei van Charleroi mag punten krijgen. Hij komt van Iran en is meteen belangrijk voor Charleroi. Hij scoort niet alleen maar werkt ook naast zijn goals hard, je kan ermee combineren, heeft voetbalinzicht... Hij is een betere spits dan Teodorczyk. En ook Morioka zie ik de top tien halen. Maar Vormer en Vanaken zet ik op één en twee.”

Top 3 Franky Van der Elst

1. Ruud Vormer

2. Hans Vanaken

3. Leander Dendoncker

Lon Polleunis (1968): "Dendoncker is jong talent en Belgisch"

"Van mij mag Leander Dendoncker de Gouden Schoen winnen", zegt Lon Polleunis, zelf laureaat in 1968. "Hij is een jong talent, Belgisch ook, en daar hebben we toch een beetje een gebrek aan. Dendoncker is de eerste helft van het jaar beslissend geweest voor Anderlecht. Hij had een groot aandeel in het binnenhalen van de landstitel. Dat zal hem in de eerste stemronde veel punten opleveren."

"Alleen is natuurlijk de vraag: hoe groot zal de voorsprong van Dendoncker zijn op de andere kandidaat-winnaars? Vormer zal de beste zijn in de tweede stemronde, dat lijdt geen twijfel. Maar zal hij de kloof met Dendoncker dichten? Ook Vanaken zal zijn woordje meepraten, hij wordt meer en meer bepalend bij Club Brugge. Volgens mij wordt het een heel spannende strijd, maar als ik mag kiezen, zeg ik: Dendoncker op één."

Top 3 Lon Polleunis

1. Leander Dendoncker

2. Ruud Vormer

3. Hans Vanaken

Erwin Vandenbergh (1981): "Vormer is een echte aanvoerder"

“Ik vind het dit jaar heel moeilijk om één naam naar voren te schuiven”, blikt Erwin Vandenbergh, de winnaar in 1981, vooruit naar het Gala van de Gouden Schoen. “Er is niemand die er het afgelopen jaar écht bovenuit stak, al zeker niet op vlak van technisch vermogen. Bij de Gouden Schoen maakt de tweede stemperiode heel vaak het verschil en net daarom vind ik het belangrijk om toch ook verder terug te gaan. En als ik me baseer op de twee stemrondes, dat kies ik voor Ruud Vormer.”

“Vormer is een echte aanvoerder, een aanjager. Hij is het prototype van een Club Brugge-speler. No-nonsensementaliteit, altijd bereid om te werken en een echte winnaar. Technisch is hij niet de meest verfijnde voetballer, maar het is misschien wel eens goed dat zo iemand dan de Gouden Schoen wint. Zijn voornaamste concurrent wordt misschien wel een ploegmaat, namelijk Hans Vanaken. De Limburger doet de boel draaien bij Club, maar we mogen ons niet blindstaren op de voorbije weken. Daarin was Vanaken top, maar dat is niet het hele seizoen zo geweest. Vormer stond er wel altijd, dus daarom mag hij de trofee krijgen.”

Top 3 Erwin Vandenbergh

1. Ruud Vormer

2. Hans Vanaken

3. Leander Dendoncker

Erwin Vandendaele (1971): "Vormer kan je in elke topclub gebruiken"

“Normaal gezien zal Vormer winnen, en dat is zeker terecht. Dat is een speler die je in elke topclub kan gebruiken. Hij heeft alle kwaliteiten, al is hij niet bijzonder technisch. Dat hoeft ook niet in België. Hem zet ik op één”, luidt het bij Erwin Vandendaele, winnaar van de Gouden Schoen in 1971.

“Dan gaat het voor plek twee tussen Dendoncker en Vanaken. Die laatste heeft een goede tweede ronde gespeeld, en zal ook wat punten sprokkelen in de eerste helft. Dendoncker is het seizoen niet zo goed gestart, maar door zijn aandeel in het kampioenschap is hij nét in het voordeel. Dendoncker dus op twee, Vanaken op drie. Ik weet dat ik slechts drie namen mag geven, maar Morioka is voor mij een goede reserve. Hij is voor mij de vierde man.”

Top 3 Erwin Vandendaele

1. Ruud Vormer

2. Leander Dendoncker

3. Hans Vanaken