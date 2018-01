Wie volgt Wullaert op? Deze tien dames maken kans op de Gouden Schoen (en u kan er nog steeds bij zijn) Glenn Van Snick

Bron: Eigen berichtgeving 69 Photonews Tessa Wullaert won vorig jaar de allereerste Gouden Schoen voor vrouwen. Gouden Schoen Voor de tweede keer reikt Het Laatste Nieuws een Gouden Schoen voor vrouwen uit, dé trofee voor de beste voetbalster in België van het voorbije kalenderjaar. Volgt Tessa Wullaert zichzelf op, of gaat een andere speelster op 7 februari met de felbegeerde prijs aan de haal? Kies uw favoriet uit de tien genomineerden en maak kans op een duoticket voor het Gala!

Julie Biesmans (23) – Bristol City – 52 caps

Had met Standard een belangrijk aandeel in de landstitel vorig seizoen, wat haar een transfer naar het Engelse Bristol City opleverde. Is bovendien een vaste waarde op het middenveld bij de Red Flames. Gekenmerkt door haar uitstekend positiespel en oerdegelijke pass.

Janice Cayman (29) - Montpellier Hérault SC – 75 caps

Werd in 2016 met Western New York Flash kampioen in Amerika. Speelt nu voor de Franse topclub Montpellier, waar ze veel lof oogst in de Champions League. Was met tien doelpunten bij de nationale ploeg topschutter van 2017. Heeft een stevig en krachtig schot.

Tine De Caigny (20) – RSC Anderlecht – 36 caps

Talentvolle box-to-boxspeler van Anderlecht. Met negen doelpunten best scorende middenvelder op dit ogenblik in de Super League. Ondanks haar jeugdige leeftijd al een vaste waarde bij de Red Flames. Gekend om haar polyvalentie.

Laura Deloose (24) – RSC Anderlecht – 24 caps

De vaste rechtsachter van de nationale ploeg. Brengt veel offensieve impulsen en beschikt over een goede voorzet. Ook bij Anderlecht een belangrijke pion.

Heleen Jaques (29) – RSC Anderlecht – 80 caps

Met 80 stuks staat de centrale verdediger in de top drie van het meest aantal caps bij de Red Flames allertijden. Imponeerde afgelopen zomer tijdens het EK. Is kopbalsterk en is door haar tonnen ervaring een voorbeeld van coaching op het veld.

Davina Philtjens (28) – Ajax Amsterdam – 63 caps

Strijdlust en snelheid zijn twee belangrijke kenmerken van deze linksachter. Maakte een sterke indruk op het EK en veroverde ook alle harten in Amsterdam, waar ze vorig seizoen met Ajax de landtitel veroverde.

Elke Van Gorp (22) – RSC Anderlecht – 26 caps

Bemachtigde met AA Gent de beker, waarna ze naar Anderlecht trok. De vinnige flankaanvaller is een constante dreiging voor elke verdediging. Heeft er dit seizoen met 11 goals en 7 assists een prima eerste seizoenshelft opzitten. Scoorde in 2017 haar eerste EK-goal.

Davinia Vanmechelen (18) – KRC Genk Ladies – 16 caps

Met 16 beslissende passes was ze vorig seizoen de assistenkoningin bij landskampioen Standard. Bekroond met de Sparkle voor beste belofte in de Super League. Voetbalde zich in 2017 als youngster tot de vaste selectie van bondscoach Ives Serneels, zo ook op het EK.

Tessa Wullaert (24) – VfL Wolfsburg – 65 caps

Werd vorig seizoen zowel kampioen als bekerwinnaar met Wolfsburg en is eveneens belangrijk in de Champions League. Scoorde haar 37ste doelpunt in het truitje van de Red Flames, waarmee ze all-time topschutter werd. Leeft voor doelpunten. Won vorig jaar de allereerste Gouden Schoen voor vrouwen.

Aline Zeler (34) – RSC Anderlecht – 100 caps

Werd in 2017 kampioen met Standard, waarna een overgang naar Anderlecht volgde. Rondde dit jaar de magische kaap van 100 interlands. Kan zowel in de spits als centraal achteraan uit de voeten.

