Wie volgt Janice Cayman op als Gouden Schoen bij de vrouwen? Dit zijn de tien genomineerden

07 december 2018

08u00 0 Gouden Schoen Op woensdag 16 januari weten we wie de opvolger van Ruud Vormer wordt als Gouden Schoen-winnaar bij de mannen, maar ook bij de vrouwen wordt een nieuwe laureate uitgekozen. Wie wordt de opvolgster van Janice Cayman? Dit zijn alvast de tien genomineerden!

JANICE CAYMAN (30)

Montpellier HSC – 86 caps

Kroonde zich met tien goals tot topschutster van de Red Flames tijdens de WK-kwalificatiecampagne. Daarmee was de Gouden Schoen-winnares van 2017 in de campagne de meest productieve speelster van Europa. Bereikte vorig seizoen met Montpellier de kwartfinales van de Champions League.

TINE DE CAIGNY (21)

RSC Anderlecht – 43 caps

Vorig seizoen met 18 doelpunten de best scorende middenveldster van de Super League. Belangrijk aandeel in de landstitel van RSC Anderlecht. Infiltreert graag, sterk met het hoofd en polyvalent. Heeft ondanks haar jeugdige leeftijd al 43 interlands.

LAURA DE NEVE (24)

RSC Anderlecht – 24 caps

Wierp zich in 2018 op tot vaste waarde centraal achteraan bij de Red Flames. Technisch vaardig en is dankzij haar goede linkse voet gevaarlijk met afstandsschoten en bij stilstaande fases. Werd met Anderlecht kampioen en won in 2018 de Sparkle voor beste speelster van de Super League.

HELEEN JAQUES (30)

Fiorentina – 85 caps

Secure verdedigster, fysiek sterk en tonnen ervaring. Neemt zowel op als naast het veld de anderen op sleeptouw. Vergaarde in 2018 ondanks blessures haar 85ste interland. Zag een sterk seizoen bij kampioen Anderlecht bekroond met een transfer naar Fiorentina.

KASSANDRA MISSIPO (20)

AA Gent – 13 caps

Speelde zich tijdens de WK-kwalificaties in de ploeg bij de Red Flames. Goede passing en goed overzicht, schuwt ook het verdedigende werk niet. Nu al de Axel Witsel van de Flames genoemd.

DAVINA PHILTJENS (29)

Fiorentina – 73 caps

Veroverde vorig seizoen met Ajax de landstitel en de beker, waarna de linksachter naar Fiorentina trok. Vinnig, snel en strijdlustig. Een belangrijke schakel voor de Italiaanse club en de Red Flames.

ELLA VAN KERKHOVEN (25)

RSC Anderlecht – 4 caps

Goalgetter pur sang. Werd met 29 treffers topschutster in de Super League en was daarmee zeer belangrijk in de titel van Anderlecht. Ook in het nieuwe seizoen scoort ze aan de lopende band. Maakte tijdens de WK-kwalificaties een cruciale goal tegen Roemenië.

DAVINIA VANMECHELEN (19)

Paris Saint-Germain – 25 caps

Brak in 2018 helemaal door bij de nationale ploeg. Scoorde tweemaal tegen Italië waardoor de Red Flames WK-barrages afdwongen. Dribbelvaardig en doelgericht. Realiseerde een transfer naar PSG.

TESSA WULLAERT (25)

Manchester City – 75 caps

Bemachtigde met Wolfsburg zowel de titel als de beker waarna ze ook de finale van de Champions League speelde. Nog maar 25, maar nu al 75 interlands achter haar naam. De all-time topschutster van de Red Flames versierde deze zomer een overgang naar Manchester City.

ALINE ZELER (35)

PSV – 109 caps

Werd in 2018 kampioen met Anderlecht en trok naar PSV. Sterke, slimme en leidinggevende verdedigster die ook aanvallend haar steentje kan bijdragen. De recordinternational en voormalig aanvoerster sloot haar interlandcarrière af met 109 caps.