Wat u moet weten over de Gouden Schoen: álles te volgen via streaming, de nieuwe locatie en het optreden van Natalia

06 februari 2018

11u52 0 Gouden Schoen Wie volgt José Izquierdo op als beste voetballer in de Jupiler Pro League? En is Tessa Wullaert voor het tweede jaar op rij de beste Belgische voetbalster? Antwoord morgen tijdens de uitreiking van de Gouden Schoen 2017.

De Brusselse evenementenhal Paleis 12 vormt dit jaar het fonkelnieuwe galadecor voor de 64ste editie van de awardshow. Voor het eerst zullen fans hun favoriete spelers ook live kunnen aanmoedigen vanuit een uitverkochte tribune in de zaal: 5.500 toeschouwers waaronder bekende gasten uit binnen- en buitenland. Wie geen ticket kon bemachtigen voor het gala, kan alles live volgen bij VTM vanaf 21.10 en via de livestreams op VTM.be, Stadion.be en HLN.be vanaf 18.30.

Net als vorig jaar praten VTM NIEUWS-anker Birgit Van Mol en sportanker Maarten Breckx de show aan elkaar. Op de rode loper (vanaf 18u45) krijgen de gasten een warme ontvangst van sportjournalist Michiel Ameloot en journaliste Cathérine Moerkerke. Zij sprokkelen er meteen ook de eerste reacties. En Natalia zingt voor de gelegenheid de awardshow op gang. Samen met een liveband brengt ze enkele van haar bekendste nummers.

Naast de Gouden Schoen voor mannen wordt ook het vrouwenvoetbal opnieuw in de kijker gezet met een Gouden Schoen voor de beste voetbalster met Belgische nationaliteit. Ook de Goal van het Jaar, Belofte van het Jaar, Doelman van het Jaar, Beste Belg in het Buitenland en Coach van het Jaar worden in de bloemetjes gezet. Verschillende bekende voetbalpersoonlijkheden reiken de, in totaal zeven, verschillende prijzen uit.