Waarom de Gouden Schoen de beste Belgische voetballer op jaarbasis bekroont en niet na een competitie Rudy Nuyens

31 januari 2018

15u28

Bron: 50 Jaar Gouden Schoen 0 Gouden Schoen Het referendum van de Gouden Schoen kwam niet tot stand van de ene dag op de andere. De basisgedachte voor de meest prestigieuze voetbaltrofee van het land rijpte in de jaren vlak na de Tweede Wereldoorlog. Zo ontsproot aan het brein van wijlen Charles Baete, die een plaats veroverde in de legende van de Vlaamse voetbaljournalistiek.

Baete was een product van de Antwerpse voetbalschool. Hij speelde voor Beerschot, samen met toenmalige voetbalgrootheden als Raymond Braine, Tuur Ceulleers en Stan Van den Eynde. Baete werd getransfereerd naar Racing Brussel, de club waarmee hij tien jaar in eerste klasse speelde aan de zijde van Tuur Ceuleers en Fernand Voussure.

Na zijn actie voetbalcarrière is hij nooit uit de wereld van de populairste balsport weggeraakt. Hij werd laureaat in de sessie van 1948-1950 van de federale trainersschool, maar was in die periode ook al een tijdje als medewerker verbonden aan Het Laatste Nieuws. Baete wierp zich bij deze krant uiteraard op de voetbaljournalistiek en ontpopte zich in zijn artikels als een aanhanger van het briljante, offensieve voetbal zoals hij dat zelf gespeeld had. Hij was wat je vandaag een echt voetbaldier zou noemen. De overlevering wil dat hij per seizoen gemiddeld 125 wedstrijden bijwoonde. Charles Baete kon je op een zaterdagnamiddag tegen het lijf lopen op Wembley, om hem 's anderendaags weer aan te treffen in de tribun van een Belgische eerste- of tweedeklasser. Hij vertoefde veel in Engeland en deelde de scherpe pen van zijn Britse collega's.

Maar Charles Baete ging ook voortdurend op zoek naar nieuwigheden. Voor het nieuwjaarsnummer van 1948 schreef hij een artikel, waarin hij de prestaties van het jaar 1947 ontleedde en op zoek ging naar de speler die zich in de twaalf voorafgaande maanden het meest had weten te onderscheiden. Zijn onderzoek leidde tot twee namen: Jules Henriet en Torke Lemberechts. Een jaar later kroop Baete in de pen om een gelijksoortig artikel te schrijven. Hij kwam toen op het idee om de sterkste voetbalprestaties van het jaar te bekronen met de 'Oscars'. Zo droegen de clubverrichting van Racing Mechelen en de individuele prestaties van Pol Anoul in 1948 zijn voorkeur weg.

Charles Baete zou dus elk jaar de man aanduiden die volgens hem de voetballer van het jaar genoemd kon worden. Na Torke Lemberechts en Jules Henriet (1947) en Pol Anoul (1948), werden achtereenvolgens de Belgische nationale ploeg (1949), Jef Mermans (1950), Rik Coppens (1951), Louis Carré (1952) en Vic Mees (1953) uitgeroepen tot Baetes 'Oscars'.

Eind 1954 stelde Charles Baete de krant voor de aanduiding van de beste voetballer van het jaar meer waarde en glans te geven door een heus referendum in te richten en de winnaar te belonen met een prijs. In een mum van tijd zette Het Laatste Nieuws zijn voorstel in de praktijk om. Tachtig specialisten werden voor die eerste editie van het referendum aangezocht om hun oordeel te geven over de 'Beste Voetballer van het Jaar'. Trainers van eerste klasse, een selectie van spelers uit eerste klasse, een aantal clubsecretarissen van eerste en tweede klasse, Belgische scheidsrechters, gewezen internationals, een selectie van spelers uit tweede klasse en clubsecretarissen van derde klasse werden verzocht om drie spelers aan te duiden en ze een volgorde te geven.

Rik Coppens kwam als eerste laureaat uit de bus en werd gekroond tot 'Beste Voetballer van het Jaar 1954'. In 'Ons Sportblad', het sportkatern van 'Het Laatste Nieuws', werd dat jaar nog niet over de Gouden Schoen gesproken. Maar de prijs die de laureaat ontving, met name een vergulde voetbalschoen, gaf een jaar later in de krant aanleiding tot de nieuwe naam van het referendum. De Gouden Schoen was geboren.

In de jaren die volgden, werd het concept meermaals aangepast. De categorieën van stemgerechtigden evolueerden. In 1957 vormden de spelers van eerste klasse de grootste groep onder de stemmers, maar ook de journalisten deden hun intrede. Legendarische verslaggevers als Pol Jacquemyns en Rik De Saedeleer, maar uiteraard ook Charles Baete zelf, maakten deel uit van de veertien voetbaljournalisten die toen hun stem mochten uitbrengen. Op een totaal van meer dan honderd stemgerechtigden vormden de journalisten toen nog een minderheid, maar in de loop der jaren zouden de voetbalverslaggevers uitgroeien tot de grootste categorie onder de stemgerechtigden voor de Gouden Schoen. Tot op de dag van vandaag is dat het geval.

AL snel kwam het tot een belangrijke reglementswijziging. In tegenstelling tot wat nu het geval is, kon de laureaat de Gouden Schoen aanvankelijk slechts één keer in zijn carrière veroveren. Een regel die met name de eerste laureaat, wijlen Rik Coppens, zich lang beklaagd heeft.

Sinds 1954 heeft het voetbal enorme ontwikkelingen doorgemaakt. Op het veld evolueerde de tactiek van het spel, werden de ruimtes steeds beter afgedekt en werden alle spelbewegingen veel sneller uitgevoerd. Met de trainingsmogelijkheden en de professionele omkadering van vandaag zouden de beste spelers van een halve eeuw geleden wellicht ook vandaag tot de uitblinkers behoren, maar de moeilijkheidsgraad van het spel op zich is in al zijn facetten een flink stuk verhoogd.

Veel ingrijpender dan de ontwikkelingen op het veld, was de evolutie van de voetbalsport als maatschappelijk gegeven. Met de doorgedreven professionalisering deed ook het grote geld zijn intrede en moest de eeuwige clubliefde van weleer plaatsmaken voor een bloeiende internationale transfermarkt.

Raymond Braine was zijn tijd nog een grote uitzondering toen hij naar het buitenland trok, vandaag wisselen voetballers van club zoals ze wisselen van onderbroek. Elke zomer weer is het een komen en gaan van spelers. Die ontwikkelingen deden -vooral buiten de organiserende krant- regelmatig stemmen opgaan om het reglement van de Gouden Schoen ten gronde te wijzigen. In plaats van op jaarbasis te oordelen, meenden sommigen dat beter de beste speler van een competitie bekroond zou worden. Omdat zoveel Belgen ondertussen in het buitenland voetballen, vonden anderen dan weer dat in het buitenland voetballende Belgische spelers in aanmerking moesten komen voor de Gouden Schoen.

Al die kritieken werden door de organiserende krant ernstig in overweging genomen, maar steeds weer luidde de conclusie dat de Gouden Schoen in essentie moest blijven wat hij een halve eeuw geleden was: de bekroning van de 'Beste Voetballer van het Jaar' in de Belgische competitie, zoals wijlen Charles Baete het destijds bedacht. Aan die essentie tornen, zou afbreuk doen aan de verdiensten van alle voorgaande laureaten die stuk voor stuk kleur gaven aan een halve eeuw topvoetbal in ons land.