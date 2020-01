Vormer strooit met lof naar Gouden Vanaken: “Die lange verdient dat gewoon” MXG/DMM

16 januari 2020

08u43 4 Gouden Schoen Knipoog Ruud Vormer. “ Fantastisch voor de club, hé. Al die prijzen weer. Alleen jammer dat Diatta de prijs voor belofte niet heeft gepakt.”

Een Nederlander in zijn nopjes. Dat was Ruud Vormer gisteren op het Gala van de Gouden Schoen. De middenvelder van Club Brugge eindigde zelf 9de in het referendum. Twee jaar na zijn overwinning. “Het gaat heel goed voor onze club, maar wat ik eerder al zei tegen de mensen hier: we zijn er nog niet. Straks kan er nog vanalles gebeuren tijdens de play-offs.”

Of ik volgend jaar terugkom om de Schoen zelf te winnen. “Daar gaan we alles aan doen, hé. Maar eerst de titel. En die lange verdient het gewoon. Als je kijkt naar zijn statistieken en naar wat hij voor ons brengt, dan is die tweede overwinning terecht.”