Vormer, Mignolet en Schrijvers: “Hans is voor ons de nummer één” Redactie

15 januari 2020

20u29 10

Club Brugge-spelers Ruud Vormer, Simon Mignolet en Siebe Schrijvers arriveerden te samen in Puurs. Vormer: “Hans verdient de Gouden Schoen na een fantastisch jaar. Hij blijft maar stappen vooruit zetten. Ik gun het hem, maar het gaat close worden.” Schrijvers: “De spelers van Genk en Mbokani zijn de grootste uitdagers, maar Hans blijft de nummer één voor mij. Zijn statistieken zeggen genoeg.”

Mignolet is dan weer zelf kandidaat voor de trofee van Doelman van het Jaar. “Ik ben tevreden met hoe het gelopen is het afgelopen halfjaar. We hebben een sterk Brugs blok. We pakken veel punten en clean sheets. Da’s leuk als doelman. Eén redding is vaak genoeg voor een zege omdat we zo weinig weggeven.”