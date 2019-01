Vormer helemaal klaar voor de machtsoverdracht: “Mijn tip? Hansie, geniet ervan” Niels Poissonnier

15 januari 2019

06u30

Bron: Eigen berichtgeving 0 Gouden Schoen Voor eeuwig prijkt zijn naam op het palmares van Belgiës meest prestigieuze individuele voetbal­trofee. Intussen weet Ruud Vormer (30): “Er is een leven vóór en ná de Schoen.” Net voor de machtsoverdracht blikt-ie terug en vooruit. “Hopelijk legt ‘Hansie’ zich niet ál die druk op.”

“Soms kijk ik nog eens naar die show – onze buurvrouw had de uitzending voor me opgenomen. Gelukkig, want als je daar zit, maak je het niet allemaal even bewust mee. Je ziet wel een trainer naar voor stappen, maar jij bent bezig met die laatste trofee. Dán moest het gebeuren. (trots) Ik herinner me nog hoe mijn ‘koppie’ ineens op dat grote scherm kwam, en in de achtergrond de supporters ‘Ruud, Ruud, Ruud!’ riepen. Zó luid dat je het zelfs op televisie kon horen. Heerlijk. Op weg naar het podium heb ik eventjes omgekeken – ik had een aantal vrienden in het publiek zitten.”

