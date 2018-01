Vormer Gouden Schoen? Dan komt Nederlander in illuster rijtje van buitenlandse winnaars terecht Thomas Lissens

28 januari 2018

10u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Gouden Schoen "Vormer Gouden Schoen olé, olé!" De supporters van Club Brugge laten die vijf woorden al maandenlang van de tribunes van Jan Breydel rollen. De 29-jarige Nederlandse aanvoerder van blauw-zwart is torenhoog favoriet om de belangrijkste Belgische voetbalprijs te winnen. Als dat ook lukt, dan wordt de middenvelder de derde Nederlander die de eer te beurt valt. En Vormer zal ook in een illuster rijtje van buitenlandse winnaars terechtkomen. Een chronologisch overzicht:

1. Jan Boskamp (1975)



Nadat de Gouden Schoen eerst eenentwintig keer naar een landgenoot was gegaan, was Jan Boskamp in 1975 de eerste buitenlander die de prijs won. De blonde Nederlandse middenvelder imponeerde met zijn kracht én flair bij RWDM, dat hij in 1975 ook naar de titel in de hoogste afdeling gidste.

Opvallend: Boskamp veilde zijn Gouden Schoen in 2012 en de opbrengst ging naar SOS Kinderdorpen. Maar 'Bossie' speelde zijn prijs toch niet kwijt. 'Het Laatste Nieuws' won de veiling en schonk de trofee terug aan haar rechtmatige eigenaar.

2. Robbie Rensenbrink (1976)

In 1975 eindigde Robbie Rensenbrink nog enkele punten achter Jan Boskamp, maar de stilist van Anderlecht stelde een jaar later al orde op zaken. 'Het Slangenmens' werd de tweede buitenlander die uitgeroepen werd tot de beste voetballer op de Belgische velden, maar na hem was het lang wachten op de nummer drie.

3. Pär Zetterberg (1993 en 1997)

De scoutingscel van Anderlecht merkte Pär Zetterberg al op jonge leeftijd op in Zweden. Paars-wit besliste om de blonde middenvelder naar het Astridpark te halen en dat bleek een schot in de roos. Zetterberg bewees zich in het seizoen 1991-1992 eerst bij Charleroi en groeide nadien uit tot dé sterkhouder van de Brusselaars. Het leverde hem de Gouden Schoen van 1993 op, de zwaar teleurgestelde Lorenzo Staelens greep naast de trofee, en in 1997 pakte hij de prijs nog een keer.

4. Paul Okon (1995)

In 1995 werd Paul Okon de eerste niet-Europeaan op de erelijst van de Gouden Schoen. De Australische verdediger van Club Brugge haalde het voor Gilbert Bodart en Marc Degryse.

5. Jan Koller (2000)

De Tsjechische reus van Anderlecht won de Gouden Schoen van 2000 met een gigantische voorsprong op Yves Vanderhaeghe. Koller kreeg meer dan dubbel zoveel punten als zijn ploegmaat en dus verzorgde zijn vrouw Hedvika Koller/Horvathova maar het spektakel. Met haar frisse verschijning was Hedvika een opgemerkte aanwezige in het Casino van Oostende.

6. Aruna Dindane (2003)

Drie jaar na Koller won alweer een buitenlandse spits van Anderlecht. Aruna Dindane haalde het voor zijn ploegmaat Walter Baseggio. De Ivoriaan won de vijftigste Gouden Schoen met een recordvoorsprong van 378 punten, al veegde de 18-jarige Vincent Kompany dat record een jaar later alweer van de tabellen.

7. Sérgio Conceição (2005)

In 2005 won Standard een eerste van vier Gouden Schoenen in vijf jaar tijd. Het was Sérgio Conceição die de trofee meebracht naar Sclessin. De flegmatieke Portugees haalde het nipt voor Vincent Kompany, die de eerste stemronde had gewonnen, maar in de periode van de tweede stemronde te vaak geblesseerd was. De voorbode van wat komen zou?

8. Mbark Boussoufa (2006, 2010)

Na Conceição won meteen opnieuw een buitenlandse speler: Mbark Boussoufa. De kleine Marokkaanse middenvelder had furore gemaakt bij AA Gent en Anderlecht en maakte zijn favorietenrol ook waar in het Casino van Oostende. De editie van 2006 van de Gouden Schoen werd gedomineerd door Anderlecht. Zes spelers die in de top-10 eindigden, speelden op dat moment voor paars-wit. Boussoufa won de trofee ook in 2010.

9. Milan Jovanović (2009)

In 2009 luidde Milan Jovanović een periode van buitenlandse overheersing in. De Servische winger van Standard was de eerste van vier opeenvolgende buitenlandse Gouden Schoen-winnaars. 'Jova' verzilverde zijn verkiezing in 2010 met een transfer naar Liverpool, maar dat werd geen succes. Na zijn avontuur op Anfield voetbalde Jovanović nog twee jaar voor Anderlecht. De Serviër is voorlopig de laatste Standard-speler die de Gouden Schoen won.

10. Matías Suárez (2011)

De Gouden Schoen van 2011 was een ongemeen spannende editie. Met Axel Witsel en Thibaut Courtois waren er twee Belgische topfavorieten, maar zijn zagen uiteindelijk een Argentijn met de trofee naar huis gaan. Matías Suárez, de stilist van Anderlecht, kreeg negentien stemmen meer dan Witsel en werd zo de eerste Zuid-Amerikaanse laureaat. Suarez vluchtte "uit angst voor de terreurdreiging" weg uit België en voetbalt nu bij Belgrano in Argentinië, de club waar hij werd opgeleid.

11. Dieumerci Mbokani (2012)

Een jaar na Suarez mocht Anderlecht opnieuw vieren. Dieumerci Mbokani haalde het in 2012 met de vingers in de neus, voor Jelle Vossen, Silvio Proto en Kevin De Bruyne. De nu 32-jarige Congolees staat op dit moment op de loonlijst van Dinamo Kiev.

12. José Izquierdo (2016)

Ook de meest recente winnaar van de Gouden Schoen was een buitenlander. Met José Izquierdo ging ook vorig jaar dé topfavoriet met de trofee naar huis. De Colombiaanse winger had Club naar een eerste landstitel in elf jaar geleid en werd daarvoor beloond met de Gouden Schoen en later ook een miljoenentransfer naar het Engelse Brighton & Hove Albion. Bezorgt Vormer Club dit jaar opnieuw de trofee?