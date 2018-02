Voormalig Red Flame Femke Maes over Gouden Schoen en populariteit: "Glitter en glamour was niet mijn favoriete bezigheid. Nu hoort het erbij" Manu Henry

01 februari 2018

09u00

Voor het tweede jaar op rij zal ook de uitreiking van de Gouden Schoen bij de dames plaatsvinden. Wie wordt de opvolgster van Tessa Wullaert? Of volgt de sterspeelster van VfL Wolfsburg zichzelf op? Wij legden ons oor te luister bij Femke Maes – tot voor kort nog recordinternational van de Red Flames. Ook over de forse groei in populariteit laat de intussen 37-jarige Oost-Vlaamse haar licht schijnen. "De dames hebben zich ontwikkeld van hobbyvoetbalsters tot atleten."

Liefst elf Belgische landstitels staan op het palmares van Femke Maes. Drie in loondienst van Anderlecht, vier bij Eendracht Aalst én vier in het shirt van Rapide Wezemaal. Daarnaast won ze zeven keer de Beker van België en pakte ze in 2009 met het Duitse FCR 2001 Duisburg de UEFA Cup. Tot maart 2017 was Maes recordinternational bij de Red Flames – Alin Zeler stootte haar van die troon.



“De uitreiking van de Gouden Schoen blijft natuurlijk wel erg gebaseerd op de wedstrijden bij de Red Flames", vertelt Maes aan onze redactie. "Er is weinig zicht op hoe de speelsters het doen bij hun club. Er worden bijna nooit beelden van getoond, dus heb ik me eigenlijk ook wel een beetje laten leiden door het afgelopen EK. Qua wilskracht en vechtlust steekt Tine De Caigny er met kop en schouders bovenuit. Maar intrinsiek hebben Tessa Wullaert en Janice Cayman een streepje voor. Ik denk dat Tessa hem wint, want ze is gewoon de beste speelster. Ze speelt bij een grotere club en pakt grote prijzen. Dat speelt allemaal wat in het nadeel van Janice, die het laatste jaar ook wel héél sterk aan het spelen is. Janice staat ook dat tikkeltje minder in de belangstelling dan Tessa. (lees hieronder verder)

Fysieke vooruitgang

Niemand kan er nog omheen: de populariteit rond het vrouwenvoetbal is de laatste jaren fors gegroeid. Dat voelt de Oost-Vlaamse ook. "Er zijn heel veel mensen die het afgelopen jaar voor het eerst in aanraking gekomen zijn met het vrouwenvoetbal. Speelsters hebben bekendheid verworven bij het grote publiek."

Maes ziet meerdere redenen voor die opmars. “Bij de bond zijn ze een goede vijf jaar geleden veel serieuzer beginnen werken rond vrouwenvoetbal. De staf is enorm uitgebreid. Ze beschikken nu over dezelfde faciliteiten als de mannen, dezelfde fysieke testen. Er was gewoonweg veel potentieel om te groeien. Ook bij de jongeren zijn we een goede lichting aan het creëren. Maar de meeste vooruitgang is toch geboekt op gebied van fysiek, kracht en uithouding. De dames hebben zich ontwikkeld van hobbyvoetbalsters tot atleten. (lees hieronder verder)

"Om nog een volgende stap te zetten, zal er nu aan de kwaliteit gewerkt moeten worden", gaat ze verder. "Zo iets heeft tijd nodig. Maar ik denk wel dat ze nu hun hoogtepunt aan het beleven zijn. Ze horen nu bij die 20 landen die het EK spelen. Het zou dus ook heel leuk zijn als ze zich kunnen kwalificeren voor het WK. Er zullen dan misschien nieuwe meiden de groep versterken, want ergens is er wel nood aan wat verfrissing. Er zijn een aantal speelsters die het einde van hun loopbaan naderen. Maar ik zie het erg rooskleurig in. Zéker als ze zich kunnen kwalificeren voor het WK."

Een gala als dat van de Gouden Schoen betekent ook glitter & glamour. Maar zijn de voetbaldames daar wel zo verzot op? “Ik denk dat het wat varieert van speelster tot speelster", lacht ze. "Mijn favoriete bezigheid was het niet, moet ik bekennen. Intussen zijn ze wel professioneel genoeg om te weten dat het erbij hoort. Zo zorg je dat je toch wat in die spotlights komt te staan."