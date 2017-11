Voetbalfans kunnen uitreiking Gouden Schoen live meemaken De voetbalredactie

03u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Photo News Gouden Schoen Woensdag 7 februari 2018. Op die dag weten we wie de opvolger van José Izquierdo als winnaar van de Gouden Schoen wordt. Voor het eerst zullen voetballiefhebbers de uitreiking live kunnen meemaken.

Het kruim van de Belgische voetbalwereld kijkt er elk jaar opnieuw naar uit: het Gala van de Gouden Schoen. Op 7 februari 2018 is het tijd voor editie nummer 64. Het gala is rechtstreeks te volgen op VTM. Het wordt een speciale uitzending, want er zijn enkele nieuwigheden.

De Gouden Schoen verhuist. De voorbije jaren was Lint de place to be voor de uitreiking. Nu vindt het gala plaats in Paleis 12 in Brussel, een evenementenhal in het hart van het land dus. Daar hoort publiek bij, oordeelt uw krant, sinds 1954 organisator van de belangrijkste voetbaltrofee van België. De ticketverkoop start op 25 november. Een kaartje kost 15 euro.Als abonnee van Het Laatste Nieuws kan je vanaf vandaagreeds tickets bestellen in voorverkoop.

Meer info via hln.be/goudenschoen2017

BELGA Aad De Mos met José Izquierdo.