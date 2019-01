VIDEO. Schaduwfavoriet Carcela ontbrak... omdat hij dutje aan het doen was: “Hij had hier moeten zijn” ODBS/YP

16 januari 2019

Grote afwezige toch vanavond op de Gouden Schoen: Mehdi Carcela. De draaischijf van Standard gold als een van de favorieten, maar hij ontbrak omdat hij naar verluidt... in slaap was gevallen. Niet naar de zin van zijn coach Michel Preud'homme, die zich op het podium verontschuldigde voor de afwezigheid van zijn poulain. “Hij had hier moeten zijn, punt uit”, klonk het fors bij MPH. “Mehdi is een artiest en die hebben soms problemen met discipline, maar soms schitteren die natuurlijk op het veld. Ik kan hem zeker gebruiken.”