16 januari 2019

23u40 0

Aangename verrassing voor Roberto Martínez, vanavond op de Gouden Schoen. Hij mocht Ivan Leko de trofee van coach van het jaar overhandigen, maar daarmee was de kous nog niet af voor de Spaanse trainer van de Rode Duivels. Zo kwam Jordy Cruijff, die hij kent van zijn periode in Engeland en met wie hij intussen goede vrienden is geworden, hem huldigen voor de prima resultaten die hij boekte met onze nationale ploeg.