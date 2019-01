VIDEO. Ook gewezen Gouden Schoenen Sven Kums, Jan Ceulemans en Lorenzo Staelens ontsnappen niet aan fratsen van Niels Destadsbader en Guga Baúl Redactie

16 januari 2019

08u00

Bron: VTM

Eerder zag u hier al hoe Niels Destadsbader en Guga Baúl, twee protagonisten morgen op het gala van de Gouden Schoen, ex-topscheidsrechter Frank De Bleeckere probeerden beet te nemen. Dat werd geen onverdeeld succes, dus gingen de twee grapjassen verder met nog een tweede belronde voor ‘VTM telefoneert’. Deze keer richtten ze hun pijlen op Lorenzo Staelens, Sven Kums en Jan Ceulemans en die gingen, in tegenstelling tot De Bleeckere, wel mee in het verhaal. Al was de ene wat makkelijker te overtuigen dan de andere...