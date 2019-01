VIDEO. Het favoriete ontbijt van de Gouden Schoen? Een sandwich met choco! JOLE

17 januari 2019

17u15

Bron: VTM NIEUWS

Hans Vanaken had vanmorgen amper geslapen, maar zat wel glunderend aan tafel met zijn Gouden Schoen. De Club Brugge-speler had de pers uitgenodigd voor een ontbijt bij hem thuis. En voor de kersverse Gouden Schoen moet dat niet veel zijn. Simpelweg een sandwich met choco is voldoende. “Ik ben een enorme Nutella-liefhebber. Wat bij mij het makkelijkste binnengaat is een boterham of sandwich of pistolet met choco. Daar kan ik echt van genieten.” En zijn Gouden Schoen is natuurlijk een mooi extraatje aan de ontbijttafel.