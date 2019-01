VIDEO. Guga Baúl test hoe stressbestendig Thibaut Courtois en Eden Hazard zijn Redactie

15 januari 2019

Morgen wordt de Gouden schoen uitgereikt aan de beste voetballer van 2018, maar in de live TV-uitzending bij VTM gaat er ook veel aandacht naar de beste Belg in het buitenland. Ook die krijgt een prijs, TV-persoonlijkheid Guga Baul testte in een filmpje voor de Gouden Schoen alvast de stressbestendigheid van twee kanshebbers Eden Hazard en Thibaut Courtois. De afloop ziet die morgenavond in de rechtstreekse uitzending van de Gouden schoen...