VIDEO: Een avond in het spoor van Van Gaal op de Gouden Schoen: "Ik liet Ruud debuteren, dat zag ik goed" Mathieu Goedefroy

08 februari 2018

06u30 0

Niemand minder dan Louis van Gaal was gisteren de 'mystery guest' op het Gala van de Gouden Schoen. De voormalige trainer van FC Barcelona, Manchester United en Bayern München mocht Ruud Vormer zijn prijs overhandigen en maakte nadien nog ruim de tijd voor een backstage-fotoshoot. Onze videoman zette zich de hele avond in het spoor van LvG - van zijn aankomst in Paleis 12 tot het einde van de fotoshoot - en sprak hem ook one on one. "Ik heb ook in België gespeeld, maar de Gouden Schoen heb ik hier nooit gewonnen. Ruud doet dat wel, en dat is knap", aldus een oprechte Van Gaal voor onze camera.