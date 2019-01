VIDEO. Dries Mertens, samen met Kat Kerkhofs ‘special guest’ op Gouden Schoen: “Vanaken heeft bij nationale ploeg meteen zijn kwaliteiten getoond” VDVJ

15 januari 2019

23u28 5

Je moet er als voetballer minstens één keer geweest zijn: het Gala van de Gouden Schoen. Vraag maar aan Kompany, Lukaku, De Bruyne of Courtois. En woensdag zal ook Dries Mertens dat grootste Belgische voetbalfeest van zijn bucketlist kunnen schrappen. De Rode Duivel is de special guest op de 65ste editie van de trofee. De beste Belgische schutter aller tijden in het buitenland vliegt speciaal over van Napels om erbij te zijn in Puurs, samen met zijn vrouw Kat Kerkhofs. Mertens wordt zo de blikvanger van een indrukwekkende gastenlijst.

Voor Mertens mag Hans Vanaken alvast de Gouden Schoen winnen. “Hij drukt zijn stempel op het spel van Club Brugge en bij de nationale ploeg heeft hij meteen getoond veel kwaliteiten te hebben.” En naar wie mag de trofee voor beste Belg in het buitenland gaan? “Hazard is intrinsiek de beste, maar op het WK vond ik Witsel en Meunier heel sterk spelen.”