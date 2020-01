Víctor Vázquez, de laatste topfavoriet van Club die naast Gouden Schoen greep: “Vanaken is atypisch in België” Niels Poissonnier

13 januari 2020

09u57 0 Gouden Schoen 5 luttele punten kwam hij tekort, Víctor Vázquez (31). Het was de tijd dat Club nog naast de Gouden Schoen greep. Wat wordt het woensdag? “Vanaken, toch? Ik had meteen door hoe goed hij is.”

Vrijblijvende informatie voor (Belgische) clubs die nog op zoek zijn naar een lichtvoetige, ervaren, aanvallende middenvelder. Víctor Vázquez - zichtbaar messcherp - is op de markt. “Ik heb een paar weken geleden mijn contract bij Umm-Salal beëindigd.” Qatar bleek niet het beloofde land voor de Catalaan die opgroeide met Messi. “Het niveau hier is teleurstellend. De beleving is ook anders. Je speelt in lege stadions, vaak voor hooguit twintig mensen. Het is net alsof je alleen maar vriendschappelijke wedstrijden afwerkt. Daarom wil ik weg. Want geld alleen maakt niet gelukkig. Ik wil me opnieuw een profvoetballer voelen. Weer grote wedstrijden spelen, want ik heb nog enkele mooie jaren voor me.”

Iedereen mag me bellen - ik ben een vrije speler. Maar naar Standard of Anderlecht zal ik nooit gaan Víctor Vázquez

Vázquez - zaterdag aandachtig toeschouwer tijdens Ajax-Club - sluit daarbij een terugkeer naar België niet uit. “Belgische clubs mogen me bellen, ja”, lacht hij. “Iedereen mag me bellen - ik ben een vrije speler. Maar naar Standard of Anderlecht zal ik nooit gaan. Uit respect voor Club. Ik zal hen, net zoals Barcelona, altijd dankbaar blijven”, knipoogt Vázquez, die na avonturen in Mexico, Canada en Qatar opnieuw wat dichter bij Spanje wil voetballen. “We zien wel welke opties er komen. En wat België betreft: ik hou alleen maar mooie herinneringen over aan jullie land. Het was de beste periode uit mijn carrière.”

Tweede eindigde hij, vijf jaar geleden, op het Gala van de Gouden Schoen. Na een nek-aan-nekrace met Dennis Praet. “Ik ben er altijd vanuit gegaan dat hij zou winnen. Zijn seizoen was fantastisch en Anderlecht was toen nog de nummer één in België. Toch zullen mijn vrouw en ik die avond nooit vergeten. Ik mag trots zijn op wat ik in België bereikt hebt. Oké, ik had gehoopt meer prijzen te winnen, maar het waren vijf fantastische jaren.”

Dat zijn ex-ploegmaat Hans Vanaken - in 2014 nog derde achter Vázquez - overmorgen opnieuw als favoriet naar de uitreiking trekt, verrast hem niet. “Ik had meteen door hoe goed Hans is. In de Belgische competitie zijn de meeste spelers sterk en moeten ze het vooral van hun conditie hebben. Hans is anders. Hoe hij voetbalt, hoe hij wegdraait van zijn tegenstander en de bal inspeelt naar één van de spitsen, maakt hem atypisch in jullie competitie. (mijmert) Toen Hans bij Club tekende, keek ik ernaar uit om nog jaren met hem samen te spelen. Alleen.. Ik was in die tijd toe aan een nieuw avontuur. (lacht) Hans heeft dat blijkbaar niet. Hij staat niet te springen voor een transfer. Hans is na al die jaren nog altijd perfect gelukkig in België. Zowel sportief als privé. Des te beter voor Club, want hij is een groot talent.”

Leo, het 6-jarige zoontje van Vázquez, komt erbij staan. “Papa, Club staat 3-0 achter tegen Ajax.” Vázquez legt uit dat het niet zo erg is, dat het slechts een oefenmatch is. “Ik zou op een dag graag naar Club terugkomen”, glimlacht hij opnieuw in onze richting. “Misschien als coach of voor een andere functie. Ik sta ervoor open. Mijn vrouw houdt ook van België - ons zoontje is er geboren. Waarom zouden we dan niet terugkomen?”