Verschaeren: “Niet echt bezig met titel van Belofte van het Jaar” Redactie

15 januari 2020

19u55 0

“Ik ben blij dat ik hier ben”, klonk het bij Yari Verschaeren. “Of ik Belofte van het Jaar kan worden? Ik denk dat de kans er is, maar ik ben er niet echt mee bezig. Er zijn er uiteraard nog die de trofee verdienen. De hoofdprijs is daarnaast te hoog gegrepen, om daar echt in aanmerking te komen. Wie mijn favoriet is? Hans Vanaken. Hij heeft een topjaar gespeeld. En ik ben nog enkele weken out, dus de match tegen Club Brugge komt sowieso te vroeg voor mij. Hopelijk kunnen we play-off 1 halen. Iedereen is alvast gefocust.”