Verrassingsgast Kompany ziet Vanaken zondag al terug: “Hans gaat na Gouden Schoen ongetwijfeld nog uitfietsen” Pieter-Jan Calcoen

15 januari 2020

23u43 0 Gouden Schoen Lang is het twijfelachtig geweest of hij überhaupt naar het gala zou komen. Maar Vincent Kompany deed finaal meer dan dat: hij was bereid om de Gouden Schoen uit te reiken - een gebaar dat getuigt van klasse.

De speler-manager van Anderlecht, die vijftien jaar geleden zelf won, had lof voor Hans Vanaken. “Ik ken Hans van bij de nationale ploeg”, sprak Kompany. “Hij is zakelijk. (lacht) Hij zal vanavond (gisteren, red.) waarschijnlijk al losfietsen voor de wedstrijd van zondag tegen ons. Als ik opsta, zal ik denken: ‘Hans zal er klaar voor zijn.’ Ik kijk ernaar uit, Hans heeft kwaliteit in alles wat hij doet, ook defensief. Hij is een moderne voetballer en past perfect bij zijn club.”

Kompany zelf, die vertelde dat hij in 2019 alle emoties meemaakte en benadrukte dat “het plan en de visie van Anderlecht er staan”, droomt niet meer van een tweede Gouden Schoen: “Ik laat het aan de jongeren. Je moet mij niet tot de kanshebbers rekenen voor volgend seizoen. Ik verkies collectieve prijzen.”