Verdient Vormer een kans bij Oranje? Antwoord van het Nederlands publiek is alvast duidelijk Manu Henry

08 februari 2018

19u50

Bron: AD.nl 1

Als het aan Louis van Gaal ligt, verdient Ruud Vormer een kans bij Oranje. Zo verklaarde de 66-jarige ex-bondscoach gisteren op het Gala van de Gouden Schoen. Maar wat denken onze Noorderburen van die uitspraak? Moet Ruud Vormer effectief zijn kans krijgen van kersvers bondscoach Ronald Koeman? Onze Nederlandse collega's van AD.nl stelden diezelfde vraag in een poll. Ruim 9.000 mensen brachten hun stem uit. Wat blijkt? Liefst 75% deelt de mening van Van Gaal en vindt dat Vormer opgeroepen moet worden voor het Nederlands elftal. Slechts 25% is het daar niet mee eens. Are you watching, meneer Koeman?