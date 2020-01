Vanaken schuift zichzelf niet naar voren als topfavoriet voor de Gouden Schoen, maar... “Ik ben beter dan vorig jaar” Redactie

07 januari 2020

20u03 4

“Ik ben beter dan vorig jaar.” Dat vertelt Hans Vanaken, die zichzelf op 15 januari kan opvolgen als winnaar van de Gouden Schoen - daar slaagden nog maar drie spelers ooit in. “Ik ben completer geworden en kan de ploeg nog iets meer dragen.” Toch schuift hij zichzelf niet naar voren als dé uitgesproken favoriet. “Mbokani, Trossard, Malinovskyi, Simon (Mignolet, red.) en mezelf zijn de vijf kandidaten.” Club-coach Philippe Clement haalt echter één kanttekening aan, voor hem kan er maar één iemand de Gouden Schoen winnen. “Mbokani heeft zes fantastische maanden gehad, maar enkel in de competitie, met één match per week. Dat is een ander gegeven met een speler die er élke drie dagen staat. Hans is de logische winnaar.”

Integraal interview Vanaken:

Integraal interview Clement: