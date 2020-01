Vanaken: “Mbokani zou het verdienen, maar ik hoop uiteraard dat ik win” Redactie

15 januari 2020

20u27 0

“Ik moet het van mijn constante prestaties hebben. Mbokani rekent dan weer op de tweede stemronde”, aldus topfavoriet Hans Vanaken, die geen last had van de vloek van de Gouden Schoen. “Ik ben dezelfde speler gebleven, met dezelfde kwaliteiten. Ik ben blij dat ik niet veranderd ben. En wat de grootste kwaliteit van Mbokani is? Hij is een complete spits. Hij is enorm belangrijk voor Antwerp, want hij kan scoren en een bal bijhouden. Mocht hij winnen, zou het verdiend zijn. Maar natuurlijk hoop ik dat ik zelf win. Of ik er bij zal zijn op het EK? Dat wordt moeilijk. Het is aan mij om mijn best te doen en het de bondscoach zo moeilijk mogelijk te maken. Daarnaast blijf ik op dit moment bij Club Brugge. Als er een aantrekkelijke aanbieding komt, dan ga ik er zeker over nadenken. Maar ik ga niet zomaar naar het buitenland. Als ik één competitie moet kiezen? Dan misschien wel de Bundesliga.”