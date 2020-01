Vanaken: "De vloek van de Gouden Schoen doorbreken, is toch wel mooi" Redactie

15 januari 2020

23u50

Bron: VTM Nieuws 0

Hans Vanaken, de draaischijf van Club Brugge, won vanavond in Puurs zijn tweede Gouden Schoen op rij. Zo verbrak hij ineens ook de ‘Vloek van de Gouden Schoen', waarover het al snel gaat als een speler na een eerste Gouden Schoen niet meer op datzelfde hoge niveau presteert. “En dat is toch wel mooi. Zo kom ik in een wel beperkt clubje terecht”, klonk het onder meer bij Vanaken, terwijl ook vriendin Lauren in de wolken was. “Ik heb er geen woorden voor”, glunderde ze.