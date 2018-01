Van Himst: "Jef was het brein van Anderlecht", Jurion: "En een schone jongen!"

60 JAAR GELEDEN WON JURION ZIJN EERSTE GOUDEN SCHOEN. VRIEND VAN HIMST OVERHANDIGT HEM NOGMAALS DE TROFEE

Stephan Keygnaert

31 januari 2018

08u16

0