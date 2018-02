Topfavoriet Ruud Vormer bij Johan Boskamp: "Neen, ik ben geen wow-voetballer. En dan? We zijn niet allemaal Izquierdo, hé" Topfavoriet Ruud Vormer praat met eerste buitenlandse Gouden Schoen Johan Boskamp Wouter Devynck

07 februari 2018

06u00 2 Gouden Schoen Het was wat uitkijken of Ruud Vormer (29) geen rugblessure zou oplopen door een te hardhandig optreden van zijn landgenoot, maar de samenkomst met Johan Boskamp (69) verliep zonder problemen. De eerste buitenlandse Gouden Schoen ooit meets de derde Nederlandse Gouden Schoen? Twee Hollanders, recht voor de raap. "Neen, ik ben geen wow-voetballer. En dan?!"

Ruud, wie was in 1975 de eerste buitenlandse Gouden Schoenwinnaar?

Vormer: "Hm... Rob ­Rensenbrink!"

Bijna, die won een jaar later.

Boskamp: (grijnst en schiet in de lach) "Daar hebben ze nog spijt van..."

Vormer: (lacht) "Oh, was jij het?! De ­enige twee Nederlanders, toch?"

Klopt, zou Ruud Vormer een verdiende opvolger zijn?

Boskamp: "Voor mij wel. Ook al is er discussie over. Als ik zelf had moeten kiezen tussen Boskamp en Rensenbrink, had ik ook Rensenbrink gekozen. Omdat Rob de betere en mooiere voetballer was. Maar Ruud heeft ook zijn kwaliteiten. Hij is de aanjager en neemt zijn ploeg mee op sleeptouw. Dat speelt ook mee. Vooral dit jaar is hij o zo belangrijk. Als je ploeg dan ook nog eens voor de prijzen meedoet, heb je als speler al een voorsprong. ­Eigenlijk was hij bij Roda al op het niveau dat hij nu etaleert. Bij Feyenoord had hij dan weer Clasie die hem uit de ploeg hield. Nu is daar geen sprake van."

Je hebt 11% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN