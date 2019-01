Teleurgestelde Bolat verlaat meteen de zaal: “Ach, hij zal sterker terugkeren en tonen dat hij de beste is”

ABD

17 januari 2019

08u20 0 Gouden Schoen “Het is tijd om deze prijs te winnen”, aldus Antwerp-keeper Sinan Bolat (30) net voor de prijsuitreiking. Viel dat even tegen. Kalinic was de verrassende laureaat, een teleurgestelde Bolat verliet meteen de zaal.

Veertien clean sheets in 2018. Een sterk en constant jaar voor de puntenpakker van Antwerp. “Dit jaar heb ik getoond welke kwaliteiten ik heb”, vertelde Sinan Bolat. En of hij de gedoodverfde favoriet was om de prijs voor doelman van het jaar in de wacht te slepen. Voor de liveshow ging Bolat nog gretig op de foto met zijn broer, Baris, en de Antwerp-entourage. Gezond gespannen. ‘t Moest een mooie avond worden, maar het draaide anders uit.

De Turkse doelman eindigde pas als derde (119 punten) - na Guillermo Ochoa (132 punten) en laureaat Lovre Kalinic (160 punten). Niet wat Bolat verwacht had, de teleurstelling viel van zijn gezicht af te lezen. Niet veel later verliet hij de zaal in Puurs. Het vervolg van de show kon hem gestolen worden. Lior Refaelov (32) zat naast Bolat aan tafel en kon zijn reactie begrijpen. “Sinan was erg teleurgesteld”, vertelde de aanvaller. “Logisch, toch? Samen met de hele Antwerp-familie dachten we dat hij zou winnen. Hij zou zeker een verdiende winnaar geweest zijn, vraag dat maar aan onze collega-voetballers - ook van andere clubs. Sinan heeft een topjaar achter de rug, geen enkele keeper heeft meer clean sheets. Ach, hij zal sterker terugkeren en zaterdag tegen Zulte Waregem laten zien dat hij de beste is.” Dat Bolat ontgoocheld zou reageren, viel te verwachten. Eerder vertelde hij in deze krant dat het “nu of nooit” was om een individuele prijs te winnen in België. Na dit seizoen zou hij bij een Duitse of Spaanse subtopper aan de slag willen gaan.