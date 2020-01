Stress bij Dimitri Vegas en uitblazen op de afterparty: dit was de Gouden Schoen achter de schermen Redactie

16 januari 2020

Het stof is gaan liggen, de 66ste Gouden Schoen is uitgereikt. Uiteraard kwam daar een stevige afterparty aan te pas. Het ideale moment voor sommigen om uit te blazen. Zo had Dimitri Vegas bijvoorbeeld wel wat stress om de Gouden Schoen voor vrouwen aan Tessa Wullaert uit te reiken. Ziehier, het Gala van de Gouden Schoen achter de schermen.