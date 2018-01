STEM: wie maakte de knapste goal van het afgelopen jaar? Redactie

21 januari 2018

19u45 46 Gouden Schoen Op het grootse gala van de Gouden Schoen op woensdag 7 februari zal ook de Gouden Goal van het afgelopen jaar bekend gemaakt worden. In samenwerking met VTM Stadion kwamen we tot onderstaande 10 genomineerde parels. In bovenstaande video kan je die nog eens achter elkaar bekijken en dan jouw keuze maken in onze poll hieronder. Stemmen kan tot 31 januari, een week voor het gala dus. Laat jouw stem horen en kies voor jouw allermooiste treffer van 2017!

Gouden Schoen 1 & 2: Youri Tielemans (Anderlecht) tegen KV Oostende (19 februari)

Van een invalbeurt gesproken! In de wedstrijd op KV Oostende stond het 1-1, maar toen gooide toenmalig Anderlecht-coach Weiler Youri Tielemans in de strijd. Die ontgoochelde niet en toverde twee rasechte pareltjes uit zijn sloffen - eentje met rechts, eentje met links.

3: Yuya Kubo (AA Gent) tegen KV Mechelen (12 maart)

AA Gent haalde Yuya Kubo tijdens de winterstop naar ons land en de Japanner liet in zijn eerste maanden in de Ghelamco Arena al meteen flitsen van zijn klasse zien. De grootste klasseflits was zijn goal tegen KV Mechelen, waarbij hij vier Maneblussers aan de praat hield en dan ook nog fraai scoorde.

4: Sofiane Hanni (Anderlecht) tegen KV Oostende (16 april)

"Wat Kubo kan, kan ik ook", moet Sofiane Hanni gedacht hebben. De aanvoerder van paars-wit trok er in de uitwedstrijd bij KV Oostende in zijn eentje op uit, om finaal ook Silvio Proto kansloos te laten.

5: Elohim Rolland (KV Kortrijk) tegen Eupen (13 mei)

Liefhebbers van de betere afstandsbom zullen ongetwijfeld stemmen op de schicht van Elohim Rolland tegen Eupen. De Franse middenvelder van de Kerels ontdeed zich van een opponent of twee, om vervolgens de bal haast door de netten van doelman Van Crombrugge te jagen.

6: Cristian Benavente (Charleroi) tegen Anderlecht (13 augustus)

Ook Cristian Benavente had half augustus tegen Anderlecht wel zin in een zondagswandeling. De lichtvoetige Peruviaan flaneerde langs een rij verdedigers, om vervolgens gekruist raak te trappen. Eind vorig jaar werd de goal in Peru al verkozen tot 'Goal van het Jaar'. Valt hij straks ook hier in de prijzen?

7: Ivo Rodrigues (Antwerp) tegen KV Oostende (27 augustus)

Voor een doelpuntenkermis moest je eind augustus in de Versluys Arena zijn. Daar won Antwerp met 3-4 van Oostende en de mooiste goal uit die zinderende pot voetbal kwam van de voet van Ivo Rodrigues. De balvaardige flankspeler wist een voorzet vanop rechts héérlijk voorbij Silvio Proto te deviëren.

8: Hassane Bande (KV Mechelen) tegen Zulte Waregem (28 oktober)

Mag natuurlijk ook niet ontbreken bij de nominaties: de fantastische omhaal van Hassane Bande tegen Zulte Waregem.

9: Ruud Vormer (Club Brugge) tegen Waasland-Beveren (19 november)

Ruud Vormer, dé topfavoriet voor de Gouden Schoen, verdiende met zijn fraaie goal tegen Waasland-Beveren ook een plaats in dit rijtje. Samenspel Vanaken-Limbombe, afgerond met een schitterende halve omhaal van de Nederlandse werkmier. Gaat hij met twee prijzen naar huis?

10: Alejandro Pozuelo (Racing Genk) tegen KV Mechelen (2 december)

Het was lang het ‘Grote Niets’ bij Alejandro Pozuelo. Tot de creatieve man bij Racing Genk op het veld van Mechelen in de 89ste minuut nog iets uit zijn sloffen toverde. De Spanjaard krulde het leer enig mooi in de winkelhaak. Doelman Colin Coosemans had er geen verhaal tegen.