STEM: wie maakte de knapste goal van het afgelopen jaar? Redactie

22 december 2018

08u00 0 Gouden Schoen Op het grootse gala van de Gouden Schoen op woensdag 16 januari zal ook de Gouden Goal van het afgelopen jaar bekend gemaakt worden. In samenwerking met VTM Nieuws kwamen we tot deze tien genomineerde parels. In bijgevoegde video kan je die nog eens achter elkaar bekijken, vervolgens kan je tot 6 januari je keuze maken in onderstaande poll. Laat jouw stem horen en kies jouw allermooiste treffer van 2018!

1 Junior Edmilson (Standard): in wedstrijd Standard – Sporting Charleroi (30/03/2018)

Dat de flitsen van Edmilson Junior gemist worden op Sclessin, staat buiten kijf. Ook in het play-off 1-duel tegen Charleroi, in maart, sloeg hij genadeloos toe: naar binnen komen, om nadien verwoestend uit te halen met zijn rechter. Charleroi-doelman Mandanda had er geen verhaal tegen.

2 Abdoulay Diaby (Club Brugge): in wedstrijd Club Brugge – Standard (22/04/2018)

Abdoulay Diaby scoorde in 108 wedstrijden voor Club Brugge 36 keer, maar een van zijn mooiste moet toch die tegen Standard geweest zijn. In die match pakte de kleine Malinees uit met een wel erg fraaie boogbal waarop Standard-goalie Ochoa helemaal kansloos was.

3 Guus Hupperts (Lokeren): in wedstrijd Antwerp – Lokeren (23/04/2018)

Ook de wispelturige Guus Hupperts heeft zijn plaats in dit lijstje. Niet meer dan terecht, als je ziet hoe de 26-jarige Nederlander de bal prinsheerlijk voorbij een kansloze Sinan Bolat in de verste winkelhaak joeg.

4 Ruslan Malinovskyi (KRC Genk) : in wedstrijd KRC Genk – STVV (05/08/2018)

Als het bij Racing Genk voetballend over de grond niet lukt, dan kunnen ze altijd nog terugvallen op hun geheim wapen: Ruslan Malinovskyi. De 25-jarige Oekraïner liet tegen STVV nog maar eens zien dat hij flink wat buskruit in zijn linkerbeen heeft zitten. Zijn enig mooie vrije trap vloog met een snelheid van 111 km/u tegen de touwen.

5 Hicham Faik (Zulte Waregem): in wedstrijd Zulte Waregem – Eupen (11/08/2018)

Hicham Faik begon met twee goals en een assist in zijn eerste drie matchen in onze Jupiler Pro League uitstékend aan het seizoen. Het orgelpunt van het prima seizoenbegin van de Marokkaanse Nederlander van Zulte Waregem was wellicht de stifter waarmee hij Eupen-doelman Van Crombrugge geen schijn van kans liet.

6 Hans Vanaken (Club Brugge): in wedstrijd Club Brugge – Anderlecht (26/08/2018)

Ook Vanaken, de strateeg van Club Brugge, mag hier natuurlijk niet ontbreken. Zijn winning goal tegen Anderlecht van eind augustus (2-1) die tot stand kwam na een geniale dubbelpass met Vormer, was prachtig.

7 Leandro Trossard (KRC Genk): in wedstrijd Cercle Brugge – KRC Genk (23/09/2018)

Leandro Trossard heeft een patent op knappe doelpunten. In de partij tegen Cercle maakte hij drie knappe goals, maar diegene die ons lijstje haalde was ongetwijfeld de mooiste: balletje oppikken op de flank, naar binnen komen en de bal heerlijk in de verste kruising jagen.

8 Ivan Santini (Anderlecht) : in wedstrijd Anderlecht – Standard (23/09/2018)

Ivan Santini begon met zeven doelpunten in drie wedstrijden als een speer aan het seizoen. Nadien was het even stil rond de Franse spits, maar met deze fantastische volley bracht hij paars-wit weer langszij in een match die de thuisploeg uiteindelijk nog met 2-1 zou winnen.

9 Nana Ampomah (Waasland-Beveren): in wedstrijd Moeskroen – Waasland-Beveren (29/09/2018)

Met voorsprong de treffer vanop de grootste afstand. Op de counter verraste Ampomah met een magistrale lob vanop zo’n 40 meter vriend en vijand. Moeskroen-doelman Butez was gevloerd: 0-3, ook de eindstand.

10 Pieter Gerkens (Anderlecht): in wedstrijd Cercle Brugge – Anderlecht (16/12/2018)

In de troosteloze nederlaag van Anderlecht op het veld van Cercle Brugge was de knappe goal van Pieter Gerkens een lichtpunt. Op een hoekschop dook hij na een pittig sprintje op in de zestien, waarna hij de bal in één keer over sluitpost Nardi devieerde.