Stel uw vraag aan Marc Degryse en win een duoticket voor de Gouden Schoen Redactie

18 december 2019

03u00 0

Wie wint de Gouden Schoen? Wel, stel de vraag gerust aan Marc Degryse - en wie weet kunt u het daarna met uw eigen ogen zien. Naar aanleiding van ons jaarlijkse voetbalfeest kunt u hieronder een videoboodschap insturen met uw vraag voor onze huisanalist. Beschouwt hij Lamkel Zé als een outsider? Wie vond hij de beste Belg in het buitenland? Of welke Red Flame gaat met de Gouden Schoen voor vrouwen lopen? Laat uw creativiteit de vrije loop.

Let op: het bestand mag maximaal 30MB groot zijn. Hou uw vraag dus kort en beknopt. Degryse, winnaar van de trofee in 1991, beantwoordt vervolgens de tien beste inzendingen op onze site. Eén gelukkige winnaar krijgt ook duotickets voor het Gala van de Gouden Schoen op 15 januari in Puurs. Deelnemen kan via tot en met 26 december. Veel succes!