Ruud Vormer wint als derde Nederlander ooit de Gouden Schoen en krijgt die uit handen van Louis van Gaal Hans Op de Beeck

07 februari 2018

23u01 1156 Gouden Schoen Na Joske, nu Ruud. Voor het tweede jaar op rij Club Brugge boven op de Gouden Schoen en dat net in het Brusselse Paleis 12, in de achtertuin van het Astridpark. Met 58 en 68 punten achterstand moeten respectievelijk Tielemans (tweede) en Dendoncker (derde) vrede nemen met de ereplaatsen in deze topclash op het middenveld. Voor blauw-zwart het eerste feestje in wat weleens een Brugs boerenjaar kan worden.

7 februari 2018: dag dat Ruud Vormer niet louter de verpersoonlijking is van de waarden van Club Brugge, maar ook gewoon de beste voetballer op de Belgische velden is. Als derde Nederlander ooit, na Rensenbrink en Boskamp, wint de middenvelder de Gouden Schoen. Dat hij de trofee niet alleen kreeg uit handen van premier Charles Michel en Jeroen Vandeputte, chef sport van Het Laatste Nieuws, maar ook van Louis van Gaal, maakte het er voor Vormer alleen maar mooier op.

Het was immer 'Lowietje' die Vormer op zijn achttiende liet debuteren bij AZ. Vier minuten voor tijd mocht Vormer invallen bij een 3-0-achterstand uit tegen Twente. "Van Gaal zei altijd: Ruud, begin maar met naar de goede kleur spelen. Voor veel jongens is dat al moeilijk genoeg. Dit blijft spelen in mijn hoofd”, sprak Vormer nog vorig jaar. En toen Vormer in 2011 door De Telegraaf werd uitgeroepen tot de op twee na beste voetballer van de Eredivisie, na Theo Janssen en Wesley Verhoek, mocht hij zelf kiezen wie hem de Bronzen Schoen zou overhandigen. Hij koos voor Louis van Gaal, die uit Portugal terugkeerde en lovend was: "Ik zie een jongetje dat man is geworden. Een man in het voetbal. Hij staat open voor zijn coach en wil nog aan zichzelf werken. Ik hoop dat je nog eens de Gouden schoen wint. Veel succes!"

Die Gouden Schoen hééft hij nu, zij het dan in België. In Brugge zou Vormer de club op zijn maat vinden, nadat hij in Nederland -vergeef ons de woordkeuze, Ruud- aanmodderde. Want nadat Van Gaal twee jaar later geschiedenis schreef met de derde landstitel voor AZ, was Vormer dat seizoen overgestapt naar Roda JC om er tegen degradatie te vechten. Vier jaar lang hobbelde Vormer mee - opnieuw: sorry, Ruud. Een anonieme werker in een onopvallende ploeg. En ook bij Feyenoord bleef hij steken. In drie seizoenen ontgroeide hij er nauwelijks het statuut van bankzitter. De enige triomf die hij er kon vieren, was de titel in 2014... van de beloftencompetitie.

Wat een verschil met Club Brugge. No sweat, no Glory: alsof het al op zijn brede borstkas stond getatoeëerd. Meteen belangrijk voor blauw-zwart. Als man van de assists. Voortrekker ook, met zijn karakter, passie en professionalisme. In zijn tweede seizoen goed voor de landstitel waar ze in Brugge zo lang naar snakten. Met steeds mooiere statistieken. Vorig seizoen stond zijn teller op 9 goals, een aantal waar hij nú al aan zit. Met ook 14 assists ronduit indrukwekkend. 't Is daarmee dat, in combinatie met de wervelwind die Club dit seizoen is, Vormer zich definitief in de harten van de Gouden Schoen-stemgerechtigden gespeeld heeft. Straffer dan de landstitel van Anderlecht met uitblinkers Tielemans en Dendoncker in de eerste jaarhelft. Ruud Vormer: niet langer alleen de definitie van een goede voetballer, nu ook die van de allerbeste.

Eindstand Gouden Schoen:

1. Ruud Vormer (Club Brugge) 240

2. Youri Tielemans (Anderlecht) 182

3. Leander Dendoncker (Anderlecht) 172

4. Hans Vanaken (Club Brugge) 126

5. Ryota Morioka (Waasland-Beveren) 78

6. Sofiane Hanni (Anderlecht) 39

7. Alejandro Pozuelo (RC Genk) 36

8. Cristian Benavente (Charleroi) 33

Kaveh Rezaei (Charleroi) 33

10. Henry Onyekuru (AS Eupen/Anderlecht) 25

11. Yuya Kubo (AA Gent) 15

12. Adrien Trebel (Anderlecht) 10

13. Marvelous Nakamba (Club Brugge) 9

14. José Izquierdo (Club Brugge) 8

15. Sinan Bolat (Antwerp FC) 7

16. Emmanuel Dennis (Club Brugge) 6

Landry Dimata (KV Oostende) 6

18. Pieter Gerkens (Sint-Truiden/Anderlecht) 5

Francisco Martos (Charleroi) 5

20. Hassan Bandé (KV Mechelen) 4

Anthony Limbombe (Club Brugge) 4

Paul-José Mpoku (Standard) 4

23. Brecht Dejaegere (AA Gent) 3

Luis Garcia (AS Eupen) 3

Damien Marcq (Charleroi) 3

Razvan Marin (Standard) 3

Kara Mbodj (Anderlecht) 3

Knowledge Musona (KV Oostende) 3

29. Sander Berge (RC Genk) 2

Franck Berrier (KV Oostende) 2

Teddy Chevalier (KV Kortrijk) 2

Abdoulay Diaby (Club Brugge) 2

Samuel Gigot (AA Gent) 2

Geoffrey Hairemans (Antwerp FC) 2

Faris Haroun (Antwerp FC) 2

Lovre Kalinic (AA Gent) 2

Nikos Karelis (RC Genk) 2

Christian Luyinduma (Standard) 2

Siebe Schrijvers (RC Genk) 2

Ibrahima Seck (Waasland-Beveren) 2

Uros Spajic (Anderlecht) 2

42. Moussa Diallo (AS Eupen) 1

Ruslan Malinovsky (RC Genk) 1

Clinton Mata (Charleroi) 1

Soualiho Meité (Zulte Waregem) 1

Orlando Sa (Standard) 1

Isaac Thelin (Waasland-Beveren 1

Leandro Trossard (RC Genk) 1

Hendrik Van Crombrugge (AS Eupen) 1

