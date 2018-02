Ruud in Oranje! Louis van Gaal voert vurig pleidooi: "Zo'n speler wil toch elke trainer in zijn ploeg?" Hans Op de Beeck

08 februari 2018

00u00 41 Gouden Schoen Ruud, Ruud, Ruud, galmde door het Brusselse Paleis 12. Met de brede borstkas vooruit stapte hij het podium op. Trots, zelfverzekerd, ogenschijnlijk o zo relaxed. Daar, op vijandelijk territorium, beleefde Ruud Vormer zijn persoonlijke 'moment de gloire': met de Gouden Schoen, die hij kreeg van grootmeester Louis van Gaal, zorgt hij voor de eerste Brugse zege in Brussel in 20 jaar.

Qua contrast kon het tellen: waar traditioneel kandidaat-topwinnaars voor de Gouden Schoen op het nippertje op de Rode Loper arriveren om dan snel de zaal in te verdwijnen, was de Nederlander als een van de eerste voetballers daar. Om met iedereen die dat wou een babbeltje te slaan, om met iedereen die dat wou op de foto te gaan. Kon dit nog mislopen? "Zeer zeker", antwoordde hij. "Ik heb gehoord over die editie met Lorenzo Staelens (die liep in 1994 ontgoocheld de zaal uit toen hij als topfavoriet de Schoen naar Gilles De Bilde zag gaan, nvdr). Dat zou me zomaar ook kunnen overkomen." Om dan uit te pakken met dat hem zo typerende heerlijke Hollandse taaltje. "Maar wat kan je eraan doen? Dan vlieg ik er gewoon morgen nog wat harder tegenaan, joh. Want in Standard hebben we het een beetje verpest he. Wordt een leuk wedstrijdje. Lekker vlammen. Ik ga straks op tijd mijn bed in hoor."

Maar een Staelens-scenario bleef uit. Toen premier Charles Michel zijn naam uitriep als winnaar, stak Vormer de beide vuisten gebald de lucht in. Een knuffel met zijn Roos volgde en vooraleer hij het podium opging, ging hij nog even langs aan het tafeltje van ouders en schoonouders. Maar een verrassing volgde toch nog: om de Gouden Schoen uit te reiken, dook daar ineens Louis van Gaal op uit de tribune. De trainer die hem zijn Bronzen Schoen overhandigde als speler van Roda JC. "Toen kon ik hem nog zeggen dat ik beter deed met mijn Zilveren Schoen, maar dat gaat nu niet langer op", aldus van Gaal, die in zijn gekende stijl meteen een pluim op de eigen hoed stak. "'t Moet toch zijn dat ik er iets van ken, toen ik Ruud liet debuteren bij AZ. Ik zag hem groeien bij Roda, lijden bij Feyenoord. In een carrière is het niet altijd rozengeur en maneschijn. Maar het zijn alleen de echt goede spelers die daar nog sterker uit komen en nu zelfs Belgen doet vergeten dat hij een Nederlander is".

Om af te sluiten met een pleidooi voor Ruud in Oranje. "Het prototype van de profvoetballer die ik graag zie. Een jongen die leeft voor zijn vak, die het team boven het individu stelt. Die voorop gaat in de strijd, ook als het minder loopt. Geen wow-voetballer, neen. Maar een goeie ploeg bestaat uit zeven niet wow-voetballers. En van die zeven, is Ruud de beste. Zo'n speler wil élke trainer in zijn ploeg." Om er dan toch snel aan toe te voegen dat die beslissing in de handen van Ronald Koeman ligt, de eerder deze week aangestelde nieuwe Nederlandse bondscoach. "Ruud moet natuurlijk in zijn puzzel passen, in zijn visie. Dus eigenlijk is elk antwoord dat ik op die vraag geef, fout." LVG die toegeeft een fout antwoord te geven op een vraag, het moet een primeur zijn.

Vormer, afsluitend: "Dat ik de Schoen uit handen van Louis krijg, is met geen woorden te beschrijven. Wat een kippenvelmoment." En hij stelde ook de fans van Club meteen gerust: "Ik zit hier goed. Met andere clubs ben ik niet bezig. Daar gaat deze avond geen verandering in brengen. Laat mij maar vlammen bij Club. Morgen tegen Standard, he."