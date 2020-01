Preud’homme: “Club is de machtigste ploeg van België. De rest moet reageren” Redactie

15 januari 2020

20u06 15

Michel Preud’homme denkt dat Club Brugge de grote slokop wordt van de 66ste editie van de Gouden Schoen. “Club zal met bijna alle prijzen gaan lopen. Iedereen weet dat het een structuur heeft opgebouwd die blijft werken. Het is de machtigste Club van België. De rest zal moeten reageren. Maar ik ben blij voor de club, zoals je wel weet. Spijt dat ik daar vertrokken ben? Neen. Je maakt keuzes in het leven, nu ben ik bezig met een ander project”, aldus de Standard-coach.” Preud’homme heeft met topfavorieten Dieumerci Mbokani en Hans Vanaken gewerkt. “Bij Dieu kan je altijd de bal kwijt. Hij laat je ademen. En hij heeft zijn scorend vermogen. Hans is dan weer iemand die alles voor anderen ziet. In begin dachten ze dat hij beetje lomp was, maar dat is ie niet. Hij doet alles op snelheid en heeft een constant overzicht.